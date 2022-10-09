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Türkiye'nin EURO 2024 eleme grubundaki rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin EURO 2024 eleme grubundaki rakipleri belli oldu!
Türkiye'nin EURO 2024 eleme grubundaki rakipleri belli oldu!

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nın eleme grupları belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen kura çekimine A Milli Takım 4. torbadan katıldı. Gruplarda D Grubu'na düşen A Milliler; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak. EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:

A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan

B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda
Yunanistan

C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya

D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
Türkiye

Letonya

E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk

F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan

G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ

H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan

I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya

J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg

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