Türkiye'nin EURO 2024 eleme grubundaki rakipleri belli oldu!

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen kura çekimine A Milli Takım 4. torbadan katıldı. Gruplarda D Grubu'na düşen A Milliler; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak. EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:

A GRUBU

İspanya

İskoçya

Norveç

Gürcistan

B GRUBU

Hollanda

Fransa

İrlanda

Yunanistan

C GRUBU

İtalya

İngiltere

Ukrayna

Kuzey Makedonya

D GRUBU

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

Türkiye

Letonya

E GRUBU

Polonya

Çekya

Arnavutluk

F GRUBU

Belçika

Avusturya

İsveç

Azerbaycan

G GRUBU

Macaristan

Sırbistan

Karadağ

H GRUBU

Danimarka

Finlandiya

Slovenya

Kazakistan

I GRUBU

İsviçre

İsrail

Romanya

J GRUBU

Portekiz

Bosna Hersek

İzlanda

Lüksemburg

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