Türkiye'nin farklı illerinden indirim izdihamları

Çeşitli mağazalarda yapılan indirim kampanyalarının ardından birçok mağaza ve alışveriş mağazasında izdihamlar yaşandı. Başkentte, açılış nedeniyle ürünlerinde indirime giden bir mağazada vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sonucu izdiham oluştu. Açılış nedeniyle fiyatlarında indirme gidilen mağazada vatandaşlar marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde kepengini açan mağazaya vatandaşlar hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda vatandaşlar birbirleri ile yarışa girdi.

Van'da da bir AVM'de yapılan indirim izdihama neden oldu!

İpekyolu ilçesine bağlı Kazım Karabekir Kavşağı'ndaki AVM'de 5'inci yıla özel ürünlere yapılan indirimler nedeniyle izdiham yaşandı. Dün akşam saat 21.00'de satışa çıkarılan ürünlerde indirim yapılacağına dair sosyal medyada yapılan duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezine akın etti. Yüzlerce insanın merkez önünde oluşturduğu yoğunluk izdihama neden oldu. Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Van Şube İşletmecisi Saffet Şevgin, iki gün boyunca sürecek olan kampanyada yaklaşık 60 bin çeşit ürünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade ederek, “Amacımız yüzlerce, binlerce üründe kampanya sağlayıp, insanların ihtiyacını sağlamaktır. Yılda bir büyük bir kampanya yapıyoruz ama haftalık olarak yaptığımız kampanyalarımız devam ediyor. Bunu dışında yine tüm özel günlerde, özel indirimlerimiz oluyor. ‘Uygun almak herkesin hakkı' sloganımızla başlıyoruz” dedi.

Cumartesi ve pazar günü sürecek olan kampanyada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Şevgin, “İnternette, Türkiye'den istediğiniz yerle kıyaslayın. Yüzde 50 fiyat farkı olamasa almayın. Bu kadar rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Anlatmaya gerek yok, izdiham yaşıyoruz. Bu çerçevede tüm Van halkına ve takipçilerimize teşekkür ediyor, bize uğramadan alışveriş yapmayın diyoruz” ifadelerini kullandı. Kampanyaya sevindiklerini ifade eden vatandaşlar ise AVM yetkililerine teşekkür ettiler.

Kocaeli'ndeki açılışta eşyalar kırıldı

İzmit ilçesinde bugün açılışını yapan züccaciye mağazasında izdiham yaşandı. Açılıştan kaynaklanan ucuzluktan dolayı vatandaşlar sabah saatlerinde mağazaya akın etti. Mağazanın hem içinde hem dışında yoğun bir kalabalık yaşanırken mağaza sahipleri içerisi çok dolduğunda kapıları kapatmak zorunda kaldı. Mağazanın içerisinde yer alan kırılacak eşyalar da izdiham esnasında kırıldı. En çok kırılan eşyanın ise tabak olduğu görüldü. Saat 10.00'da kapılarını açan mağazada ilk bir buçuk saat içerisinde 4 bin 250 kişinin alışveriş yaptığı bildirildi. Öte yandan, mağaza zincirinin 41. şubesinin İzmit'e açıldığı öğrenildi.

“İlgi ve alakadan dolayı İzmit halkına teşekkür ediyoruz”

Açılışla ilgili açıklama yapan mağaza sahibi Nurettin Çengel, “Mağazalarımızın özelliği bol çeşit, kalite ve ucuzluk. Halkın da gösterdiği teveccüh bundan kaynaklıdır. Burada insanların göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı İzmit halkına çok teşekkür ediyoruz. Mağaza zincirimizin 41. şubesini İzmit'e açtık. Bu kampanyalarımız her hafta tekrar devam edecek farklı ürünlerde, dışarıda 170 lira olan ürün burada 80 lira, 500 liralık ürün 275 lira gibi fiyatlarla ucuz ve kaliteli ürünlerimizi İzmit halkına sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kemal Diri- ANKARA (İHA)

Atilla İdiz-VAN (İHA)

Mustafa Gök- KOCAELİ (İHA)











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