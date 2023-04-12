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Türkiye'nin FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 programı belli oldu

Türkiye'nin FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 programı belli oldu
Türkiye'nin FIBA Kadınlar EuroBasket 2023 programı belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2023'ün tam programı açıklandı. Buna göre etkinlik 15 Haziran Perşembe günü, ev sahibi iki şehir olan Tel Aviv, İsrail ve Ljubljana, Slovenya’da oynanacak olan dört gruptaki maçlarla başlayacak.


Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2023'ün tam programı açıklandı. Her grubun galibi doğrudan çeyrek finallere yükselecek olup gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren takımlar 19 ve 20 Haziran'da çeyrek final elemelerinde karşılaşacak. Final aşaması yalnızca Ljubljana'da oynanacak ve turnuva 25 Haziran Pazar günü gerçekleşecek final ile sona erecek.

Turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye A Kadın Milli Takımı'nın programı ise şu şekilde:
15 Haziran 2023
TSİ 16.00 Türkiye - Sırbistan

16 Haziran 2023
TSİ 13.15 Macaristan - Türkiye

18 Haziran 2023
TSİ 21.45 Türkiye - Slovakya

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