Türkiye'nin gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde tedarik zinciri ağında sorunlar yaşanırken, özellikle gıda ürünleri ticaretinde hem kesintiler yaşandı hem de arz talep dengesi bozuldu. Türkiye ise uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde gıda ürünleri ihracatını 2020'nin ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 118 artırdı. Toplam gıda ürünleri ihracatı 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL'ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı. Hız kesmeden ihracat atağına devam etmek isteyen gıda, ambalaj ve tarım ürünleri ve teknolojileri ihracatçıları ise fiziki fuarların yerine dijital fuarlarla Avrupa ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ulaşmak için harekete geçti. Sektör temsilcileri 20-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında Avrupa bölgesini hedefleyen ‘Agro Food Tech Europe' ve 19-25 Ağustos 2020 tarihlerinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini hedefleyen ‘Uz Agro Food Tech' fuarlarında buluşacak.

Avrupa'nın ilk sanal gıda ve ambalaj fuarı olacak

Gıda sektörünün temsilcileri salgın öncesi dev fuar organizasyonlarında bir araya gelirken, yeni normalle birlikte birçok ticari anlaşmaya imza atılan fuarlar da hızla dijitalleşti. Özellikle gıda, ambalaj ve tarım sektöründen 100'e yakın şirketin katılımıyla 20 Temmuz'dan itibaren kapılarını açacak olan sanal fuarlar yüksek ziyaretçi potansiyeli ile öne çıktı. Avrupa ağırlıklı olmak üzere tüm dünyadan yoğun ziyaretçi talebi alan sanal fuarlar, teknolojik altyapıları sayesinde Türk firmaları hedef pazarlarda yeni ticari fırsatları değerlendirmek için bir araya gelecek. Sanal fuarlarda video konferans ve canlı sohbet altyapısı sayesinde katılımcı ve ziyaretçiler anlık görüşme imkanına sahip olabilecekken, katılımcı şirketlere de 7/24 internet üzerinden kesintisiz ulaşılabilecek.

Sanal fuarlar etkin iş platformu olma yolunda

Pandemi sebebiyle ertelenen veya iptal olan fiziki fuarlara alternatif olarak düzenlenecek sanal fuarların Türkiye'nin ihracatına katkı sunacağını belirten Agro Food Tech Online Fuarlar Proje Direktörü Barış Salur, "Uluslararası uçuşların kısıtlı olması ve insanların ülke ziyaretlerini zorlaştıran sağlık endişeleri ile birlikte ön plana çıkan sanal fuarlar, oldukça etkin bir iş platformu olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin gıda ürünlerindeki üretim gücünü dünyaya sunmak ve ihracattaki gücünü artırabilmek adına önemli iki fuar düzenleyeceğiz. Avrupa hedefli sanal fuara İngiltere'den Borna Food Limited gibi büyük gıda tedarikçileri katılacak. Türki Cumhuriyetlerin en büyük ithalat kalemlerinden biri olan gıda ürünleri yerli üreticiler için ciddi fırsatlar sunuyor. Ulaşım, konaklama, nakliye gibi maliyetler açısından ciddi avantaj sağlayan sanal fuarların fiziki fuarlar ile birlikte önümüzdeki dönemde tamamlayıcı olarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.