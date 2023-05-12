İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası ziyaretçilerini ağırlıyor
Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesi Pirinkayalar mevkiinde konumlandırılmış Türkiye’nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası olma özelliğine sahip Cam Teras Fiyortpark ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası ziyaretçilerini ağırlıyor - Tıkla İzle

13 metre uzunluğu ve 143 metre yüksekliği ile Tortum Gölü manzarasının doyasıya izlenebileceği bir lokasyon olan Cam Teras Fiyortpark, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan teras, ziyaret edenlere heyecan dolu bir deneyim sunuyor.

Kaya kartalı, dağ keçisi gibi yabani hayvanların da bazen görülebildiği Cam Teras, yüksekliği ve manzarası ile ilgi odağı oldu. Turizm sezonunun açılması ile birlikte ziyaretçiler gelmeye başladı.

Taner Sarı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.