Türkiye'nin ikinci elde kombini; dizel-manuel-sedan

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri; şirketler ve tüketicilerle buluşturan bir CDİ Otomotiv A.Ş. markası olan Cardata, Türkiye'deki 650 otomobil bayisinde gerçekleşen yaklaşık 3 milyon adet ikinci el araç satışını inceleyerek önemli bir çalışmaya attı. Cardata, çalışma kapsamında hazırladığı “Türkiye'nin İkinci El Haritası” analizi ile sektöre dair çarpıcı verileri ortaya koydu. İkinci el otomobil ve hafif ticari araçlar hakkındaki verilere ulaşılmasını sağlayan Cardata'nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre; 2018 yılında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 64.5 pay ile en çok tercih edilen dizel motorlu araçlar oldu. Hem şanzıman hem motor tipi baz alındığında ise en çok tercih edilen kombinasyonu dizel motor + manuel şanzıman oluştururken, bu tip araçların toplam satış içindeki oranı da yüzde 42,3 oldu. Toplam satışlar içinde karoser tercihinde de sedan modeller ise yüzde 42,3'lük pay ile üstünlüğünü korudu. Araştırmada, ikinci el otomobil satın alan kullanıcıların tercihini ağırlıklı olarak “dizel motor + manuel şanzıman + sedan karoser” kombininden yana kullandığı ortaya çıktı.

En çok tercih edilen dizel motorlu ve manuel şanzımanlı araçları ise yüzde 22,2 ile dizel motor + otomatik şanzımanlı araçlar, onları da yüzde 18,8 ile benzinli motor + manuel şanzımanlı araçlar ve yüzde 16,6'lık oranla benzin motorlu + otomatik şanzımanlı araçlar takip etti. Markanın “Türkiye'nin İkinci El Haritası”, karoser tipinde de önemli verileri ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre; Türk tüketicisinin öncelikli tercihi yüzde 42,3'lük oranla sedan araç olurken, onu yüzde 30,7 ile hatchback modeller, yüzde 12,7 ile pikaplar ve yüzde 10,6 ile de SUV tipi modeller takip etti.

“İkinci elde satılan iki araçtan biri beyaz”

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'deki 650 bayi üzerinden gerçekleşen 3 milyon adetlik araç satışına ilişkin verilerle, 2018 yılındaki ikinci el satışlarının adeta röntgenini çektiklerini vurguladı. Yalçın, “Bu araştırma ile sektörün tercihlerinin aslında hangi eğilimler doğrultusunda olduğunu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Ayrıca araştırma kapsamında ikinci elde satılan araçların yaklaşık yüzde 44,5'inin beyaz, yüzde 22,7'inin gri ve yüzde 15,5'inin de siyah renkte olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

Aracın röntgenini sadece 8 saniyede çekiyor

Hüsamettin Yalçın, Cardata'nın, Türkiye'de ikinci el pazarında satılan 59 markaya ait 11 bin 204 adet modelin güncel ve doğru 2.el ve 0 km fiyat değerini sunmasının yanı sıra, her bir aracın teknik ve donanım bilgilerini sadece 8 saniyede verebilen Türkiye'deki tek dijital sistem olmasıyla ön plana çıktığını vurguladı. Gelişmiş hasar/ekspertiz özelliği ile de aracın tüm hasar, boya ve parça değişimlerine göre çok isabetli bir fiyatlandırma sunabilen Cardata'ya internetin yanı sıra hem IOS hem de Android mobil uygulaması üzerinden erişilebildiğini anlatan Yalçın, “Cardata, takas için herhangi bir bayiye gelen herhangi bir markanın model tipini sadece 8 saniyede gerçekçi olarak fiyatlandırır. Bayiye ikinci el aracını takasa verip, yeni bir araç satın almak için gelen müşteri; 8 saniyede aracının güncel ikinci el değerini öğrenir. Amacımız, Türkiye'nin resmi online ikinci el araç fiyat belirleme platformu olmak” açıklamasını yaptı.