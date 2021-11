Türkiye'nin ilk 500 şirketinin yüzde 20'si Casper Kurumsal Çözümler'i tercih ediyor

Artık kurumlar bilançolarıyla değil, teknolojik altyapılarıyla övünüyor. Bunun arka perdesinde ise kurumların sahip oldukları teknolojik çözümlerin hem çalışanlarının verimliliğini artırdığı gerçeği hem de müşterilerine karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdürmenin gücü yatıyor. Hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve sınırsız konfigürasyon seçeneği ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını güçlü bir teknoloji ile destekleyen Casper, Kurumsal Çözümler çatısı ile Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan şirketlerin \%20'sine hizmet verirken, en büyük üniversite ve bankaların da \%30'u ile çalışıyor.

Kurumlar tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulmak istiyor

Teknolojik ilerlemeler gelişimini durmaksızın sürdürmeye devam ediyor. Her yeni mühendislik çalışması teknolojinin dünde kalmamasını ve ilerlemesini sağlıyor. Durum böyle iken teknolojinin hızına yetişip, iş süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmak isteyen şirketlerin de beklentileri değişiyor. Kurumların ergonomik, işlevsel ve performanslı ürünler kullanması ve sonrasında da iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri öncelikli önem taşıyorken, bu önceliklerine en hızlı ve en son teknolojik çözümleri sağlayan tek bir çatı ihtiyacı da gün geçtikçe kaçınılmaz hale geliyor. İş ortaklarının verimli, sorunsuz ve son teknoloji çözümlerle iş süreklilerini sağlamaya çalışan Casper ile tüm kurumsal ihtiyaçlar tek bir çatı altında toplandı. Her kuruma ve ihtiyaca yönelik çözüm sunan geniş ürün yelpazesi ve sınırsız konfigürasyon seçeneğiyle her talebe cevap verebilen Casper Kurumsal Çözümler, düşük servis dönüşleri, sürekli gelişen ürün kalitesi ile değişen teknolojinin önder firması olarak kurumların yeni nesil teknolojilerle tek bir çatı üzerinden tanışmasını sağlıyor.

Türkiye'nin en iyilerine hizmet veriliyor

Finanstan perakendeye, sağlıktan eğitime kadar her sektöre uygun iş çözümleri sunan şirket, iş ortaklarının hedeflerine ulaşması için destek almalarını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin her yerinden şirketlere servis imkanı sunan ve 5 yıla varan garanti destek paketleriyle hizmet veren Casper Kurumsal Çözümleri'nin başarısının arkasında ise performans ürünlerinde sunduğu ömür boyu performans bulunuyor. Laptop, masaüstü, tablet ya da iş istasyonları çözümleri ile kurumlardan tam not alan Casper, son teknolojik çözümleri yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine de katkıda bulunuyor.