Türkiye'nin ilk damızlık koç-teke üretim istasyonu faaliyete başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Sevindikalan köyünde 12 dekarlık arazi üzerine kurulan Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sarı, "Milli Tarım projesi kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesi amacıyla 37 ilde uygulamaya konulan damızlık koç ve teke istasyonu projesi kapsamında ülke genelinde ilk olarak Çorum'da kurulan istasyonu el birliği ile güçlendirerek üreticilerimizin damızlık koç ve teke ihtiyaçlarının sertifikalı damızlık koç ve teke istasyonu ile karşılanması hedeflenmektedir. Damızlık değeri yüksek ve özelliklerini yavrularına yüksek oranda aktarabilen koçların ve tekelerin yetiştirilerek üreticilere sunulması ile verimi yüksek kaliteli sürülerin yaygınlaşması sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında koçlar ve tekeler yıl boyunca bir araya toplanarak özenle bakım ve beslenmesi birlik tarafından yapılıp koç ve teke katım döneminde ihtiyacı olan üye üreticilere sunulacak üreticilerimizin damızlık ihtiyacı buradan temin edilmiş olacaktır" dedi.

Orhan Sarı, “İl Müdürlüğü olarak istasyonun faaliyete geçirilmesi amacıyla İl Özel İdaresinin desteği ile ilk olarak 34 adet koç alınarak üreticilerimizin ihtiyacını karşılanması için istasyona verilmiştir. İstasyonun daha da güçlenmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üreticilerimiz tarafında da damızlık vasfı taşıyan hayvanlar istasyona bağışlanmıştır. Üreticilerin desteği ve Birlik Başkanımız Şevket Avcı'nın özverili çalışmaları ile inşallah küçükbaş hayvancılıkta Türkiye' de bir numara olacağız” şeklinde konuştu.

Koyun Keçi Birliği Başkanı Şevket Avcı da üreticilere güvendiğini ve birliği yardımsız bırakmayacaklarına inandığını belirterek, "Bu birlik güçlü olursa hepimiz güçlü oluruz. Birlik hepimizin birliği, zaman birlikte çalışma zamanı, şimdiden üyelerime teşekkür ediyor desteklerinin bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Güveçli Köyünde Asutay Küçükbaş Hayvan Çiftliğini de ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; burada Merinos ırkı koyunlara, İlle De France ırkı koç katılarak elde edilen ırklarla yapılan üretimi yerinde inceledi. Birlik Başkanı Şevket Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile burada üretilen hayvanlar, ilimizde üretimi yapılan mevcut ırklarla mukayese edilerek arada azımsanmayacak ölçüde verim farkı olduğu görülerek, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte bu ırkların üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Bülent Özkaleli