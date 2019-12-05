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Türkiye'nin ilk genel bulut tabanlı SAP ERP projesi başlıyor

Türkiye'nin ilk genel bulut tabanlı SAP ERP projesi başlıyor
Türkiye'nin ilk genel bulut tabanlı SAP ERP projesi başlıyor

Türkiye'nin en büyük otomotiv perakendecilerinden ÇETAŞ, itelligence Türkiye’nin rehberliğinde bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk genel bulut ERP projesini hayata geçireceğini duyurdu. SAP’nin bulut tabanlı akıllı ERP çözümü S/4HANA Cloud üzerinde sunulan bağlan-kullan yöntemiyle tıpkı ev ve iş yerlerine elektrik ya da su bağlatır gibi kolay bir uygulama yaklaşımıyla proje gerçekleştirilecek.

ÇETAŞ, "Türkiye'nin en dijital otomotiv perakendecisi” olma vizyonuyla çıktığı yolda sektöründe bir ilke imza atığını açıkladı. SAP'nin Global Platin İş Ortağı itelligence Türkiye'nin danışmanlığında gerçekleştirilecek dijital dönüşüm yolculuğunda ÇETAŞ, SAP S/4HANA Cloud projesiyle tüm temel iş süreçlerini bulut üzerinden yönetebilecek ve dijital platformlara taşıyarak sadeleştirebilecek.

Projenin tanıtımı ÇETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Taşar ile Mali İşler Direktörü Vildan Yılmaz'ın yanı sıra SAP ve itelligence Türkiye yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dijital dönüşümün, başta otomotiv olmak üzere, üretim yapan tüm sektörleri etkisi altına aldığına dikkat çeken ÇETAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Taşar, "Teknoloji ve inovasyon gibi trendlerle yakın temasta olan otomotiv sektörü, dijital dönüşümü büyük bir fırsat olarak görüyor. Biz de ÇETAŞ olarak bu dönüşüme ‘Türkiye'nin en dijital otomotiv perakendecisi' olma vizyonuyla ortak olduk. itelligence gibi yetkin ve küresel bir iş ortağını yanımıza alarak hayata geçirmeyi hedeflediğimiz SAP S/4HANA Cloud projesiyle tüm iş modelimizi dijital platformlara taşımayı, bunu da bulut üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Bulut bilişim trendinde yepyeni bir boyuta adım attık"
SAP S/4HANA Cloud projesinin, bağlan-kullan yöntemiyle kolay uygulama fırsatı sunduğunu vurgulayan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, "ÇETAŞ, SAP ve itelligence olarak bir ilke imza attık. Bugün evimize elektriği, suyu, gazı nasıl bağlatıyorsak, şirketler de bağlan-kullan mantığı ile kurumsal iş sistemlerini bulut üzerinden kullanarak geleceğe yönelik projelerini daha hızlı ve en iyi iş süreçleri senaryolarıyla hayata geçirebiliyor. Dijital dönüşümün ana omurgası olan SAP'nin yeni nesil 'Akıllı Bulut ERP' çözümü S/4HANA Cloud ile dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüyen bulut bilişim trendinde yepyeni bir boyuta adım attık. Ülkemizdeki diğer şirketlere de örnek teşkil edecek böyle bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

SAP'nin Türkiye'deki en büyük iş ortağı itelligence Türkiye'nin CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, "Şirketlerin tüm iş süreçlerini ve iş modellerini yeni teknolojilerle birlikte değiştirdikleri bir dünyadayız. Dijital dönüşüme öncülük eden kurumlardan biri olarak; gelişmeleri ve yeni standartları, yalnız birkaç sektöre veya ürüne değil, uygulanabilirlik alanlarını genişleterek başta otomotiv olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm sektörlerdeki müşterilerimize yansıtmaya önem veriyoruz. ÇETAŞ ile birlikte bir ilke imza atacağız. Bu değerli projenin, ERP alanında Türkiye için bir mihenk taşı olacağına ve ülkemizde yeni yatırımların şekillenmesinde ilham teşkil edeceğine inanıyoruz." dedi.

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