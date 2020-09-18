Türkiye'nin ilk interaktif serüveni müzesi 'Museum of Motivation'

Covid salgını nedeniyle daha önce tecrübe edilmeyen bir hayat tarzına doğru hızla ilerlerken yeni alışkanlıklar da yaşama girmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk interaktif serüveni müzesi olan “Museum of Motivation” ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ziyaretçilerine tramvaya binip, bir anda hayal odasında bulutların üzerine çıkmak, zaman tüneli ile çocukluğa giderek hatıralara yolculuk yapmak, gökdelenler arasında 100 metre yukarıda sanal gerçeklik ile yürümek ve 350 bin toptan oluşan ve renk değiştiren top havuzunda oynamak gibi motivasyonlar sunan Museum of Motivation Watergarden İstanbul'da ilk defa İstanbulluların beğenisine sunuldu. Salgın nedeniyle tüm önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız yapıldığı etkinlik alanı Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.