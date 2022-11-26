Türkiye'nin ilk milli parkı beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyarıda bulunduğu iller arasında yer alan Yozgat'ta önce yağmur, sonra da kar yağışı etkili oldu. Dün gece geç saatlere kadar il genelinde etkili olan sağanak yağış yerini sabaha karşı kar yağışına bıraktı. Özellikle Akdağmadeni ve Çayıralan ilçeleri ile il merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ve çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Kentte sağanak ve kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Bahadır Muhlis Gökgül



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.