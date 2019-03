Türkiye'nin ilk resmi Atlı Cimnastik yarışması yapıldı

Türkiye'nin ilk resmi Atlı Cimnastik (Voltij) yarışması bugün Türkiye Binicilik Federasyonu Alkuzu Binicilik Okulu'nda gerçekleşti. Yarışmacılar, önce yapay bir at üzerinde (Barrel) gerçekleştirdikleri hareketlerle hünerlerini sergiledi. Yarışma daha sonra at üzerinde artistik çıkış ve inişler, amut, bayrak ve makas gibi zorunlu temel hareketlerle devam etti.

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada, sporcuların özellikle at üzerindeki hareketleri heyecanla izlendi ve büyük beğeni topladı. Dereceye giren sporculardan birincilere kupa, ikinci ve üçüncülere de kurdeleleri yetkililer tarafından verildi.

Figan Ersan: “Çok ekonomik bir spor”

Yarışma hakkında bilgi veren Alkuzu Binicilik Okulu Antrenörü Figan Ersan, “Atlı jimnastik branş olarak ilk kez 2019'da başladı. Federasyonumuz bu disiplini bu sene açtı. İlk resmi yarışmamızı bugün gerçekleştiriyoruz. Yarışmalar ilk olarak bir varil üzerinde başladı. Yarışmacılarımız jimnastik hareketleri bu varil üzerinde yaptılar. Sonrasında ise at üzerinde yavaş ritimlerle başlayıp, süratlide ve dörtnala hareketlere geçtiler. Yarışmacılar bireysel olarak serbest kategoride hazırlanan koreografiler ve zorunlu hareketlerle yarıştılar. Takım yarışlarımızın ise yaş sınırı altı yaşından itibaren başlıyor. Kadın veya erkek fark etmeksizin birlikte takım oluşturulabiliyor. Bu spor müthiş bir disiplin. Biniciliğe başlamayı ve ata alışmayı düşünenler için atlı jimnastik çok iyi bir başlangıç. Çünkü bu alan atın hareketlerine çok rahat alıştığınız, ata güvenebileceğiniz, riski çok az ve ekonomik bir alandır. Atlı sporların zengin sporu olduğu fikri yaygın. Ancak bu doğru değil. Atlı jimnastikte bir derste on kişi bir at kullanarak bu sporu gerçekleştirebiliyor. Hem varil üzerinde hem de at üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bu spor sadece binicilik kulüplerinde değil, stadyum gibi başka alanlarda da yapılabilir” dedi.

“Okullarla da çalışmak istiyoruz”

“Bu yarışmanın sonrasında bu sene içerisinde Türkiye Şampiyonası olacak” diyen Ersan, “Mümkün olduğunca her ay bir yarışma organize etmek istiyoruz. Bu spor çok yaygın değil, komite olarak hedefimiz bu alanı yaygınlaştırmak. Bu kapsamda okullarla da çalışmak istiyoruz. Okullarda jimnastik derslerinde çocukları ata adapte etmek, onlar arasından takımlar çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Ozan Öcal: “Tüm kasları geliştiren bir spor”

Team Generation A takımı'nın Atlı Cimnastik yarışmacısı Ozan Öcal, 6 yıldır binicilik sporuyla uğraştığı belirterek, “1 yıldır Türkiye Binicilik Federasyonu'nun resmi branş olarak kabul ettiği Atlı Cimnastik alanında biniş yapıyorum. Bugün burada çok mutluyuz çünkü ilk kez resmi bir yarış yapıyoruz. Bu sporun bir yaşı yok. 8 yaşındaki arkadaşlarımızdan büyüklere kadar hepimiz aynı yarışmanın içerisindeyiz. Bu çok farklı bir branş. Türkiye'de bu branşın gelişmesini istiyoruz. Tüm kaslarınızı geliştiren bir spor. 15 metrelik bir daire içerisinde atın dörtnala giderken hareketler yapıyoruz. Bu spor için binici olmanız gerekmiyor. Günlük hayatta yaptığınız gibi bir spor. Diğer sporlardan farkı bir atla, bir canlıyla beraber yapmanız” şeklinde konuştu.

Team Generation A takımı'nın Atlı Cimnastik yarışmacısı Ayça Narin de, “Bu sporu 1 yıldır yapıyorum. Bu sporun en güzel yanı bir canlıyla beraber yapıyor olmanız. Çünkü hem atın ritmine uyuyorsunuz hem müziğe uyuyorsunuz hem de dengenizi çok iyi bir şekilde geliştiriyorsunuz. Bütün kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Çok farklı bir spor. Bu sporun içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Ekinci: “Her gün bir saat antrenman yapıyorum”

“Takımımızla bu yarışı çok bekledik” diyen küçük yarışmacı Almira Ekinci, “Her gün etkinlikler yaptık ve her çalışmamızda bu yarışma için hazırlandık. Bu spora beni ailem yönlendirdi. Ben de onları dinleyip ata bindim. Ata binmeyi çok seviyorum. Normal binicilik de yapıyorum. Cimnastik alanını hocam tavsiye etti. Geçen seneden itibaren Atlı Cimnastiğe başladım. Takımımızla birlikte hazırlanıyoruz. Koreografilerimizi yaptık. Haftada iki veya üç kere hazırlık yapıyoruz. Eğitim süremizde her gün için bir saat” açıklamasında bulundu.

Almira Ekinci'nin annesi Yeşim Ekinci ise şunları söyledi:

“Almira'nın öğretmenleri sayesinde bu sporla tanıştık. Çiftlikleri muhteşem. Tam bir aile havasında. Sporcular hem istedikleri sporu hem de gerçekleştirmek istedikleri şeyleri yapıyorlar. Burada eğleniyorlar. İlk olarak kızımızın bu spora hangi çiftlikte başlayacağına karar verdik. Çiftliği seçtikten sonrada her şey kendiliğinden başladı ve kızımız atlı jimnastik alanına yöneldi.”

Atlı Cimnastik (Voltij) disiplini nedir?

Atlı Cimnastik bireysel veya takım halinde gerçekleştirilen, en az 15 metrelik dairede dörtnal giden bir atın üzerinde cimnastik ve binicilik becerilerinin bir arada sergilendiği spor dalıdır.

Takım olarak yapılan Atlı Cimnastik, çocuklara gelişim çağında hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra hem fiziksel gelişim süreçlerine hem de sosyalleşme konusunda yardımcı olan spor dallarından birisi olarak tanımlanıyor. At üzerinde belirlenmiş cimnastik hareket kalıplarının yapıldığı; hem atletizm hem de atçılık kalitesinin sergilendiği yarı olimpik takım binicilik sporu da Atlı Cimnastik olarak isimlendiriliyor.

Atlı Cimnastik artistik çıkış ve inişler, at üzerinde amut, bayrak ve makas gibi zorunlu hareketlerden oluşuyor. Bu hareketler Atlı Cimnastiği ileri seviyede yapacak sporcuların temelini geliştirmek için kullanılıyor. Ayrıca Atlı Cimnastik, sporculara güç, esneklik, dayanıklılık, güven, sosyal etkileşim ve takım ruhu oluşturma fırsatı veriyor.

Sema Fison