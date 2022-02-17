Kanuni, Fatih ve Yavuz isimli sondaj gemilerinden sonra aktif olarak kullanılan Anadolu-01 Türkiye'nin ilk sondaj platformu olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Aralık ayından itibaren yaklaşık 1,5 yıldır kuyu sondaj projeleri kapsamında aktif olarak çalışıyor. Platform ilk olarak 1990 yılında açılmış olan 5 adet kuyunun kalıcı olarak terk edilmesi işlerinin tamamladı. Daha sonra Silivri açıklarında doğal gaz depolama amaçlı kullanılacak olan 9 adet yönlü kuyunun sondaj işlemlerine başladı.

Toplamda 9 adet 1600 metre ile 1950 metre arası derinliklerde sonlandırılacak olan kuyu açma işlemi yapılacak. Şuana kadar 8 adet kuyuda 1300 metre derinliğe ve 1 adet kuyuda da 1700 metre derinliğe ulaşıldı. Platform Silivri açıklarında sondaj işlemleri sırasında havadan görüntülendi. Anadolu-01 isimli platforma daha açıklarda bulunan Aras Driller isimli sondaj platformu eşlik ettiği çekilen görüntülere yansıdı.

Anadolu-01 isimli platform maksimum 90 metre su derinliği olan sığ sularda, 7600 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Maksimum 14 metre dalga boyu ve 129 km/saat rüzgar hızına kadar zorlu koşullarda çalışabiliyor.

Anadolu-01, ilk ve tek Türk Bayraklı Jack-Up sınıfı Sondaj Platformu olma özelliğini de taşıyor. ME-ADS Petrol ve Jeotermal Sahaları firması, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tesisi (Faz-III) Projesinin Sondaj İşleri gerçekleştiriyor. Anadolu-01 Jack-Up Sondaj Platformu, Petrol ve Doğal Gaz arama, üretim ve depolama sondajları ile daha önce açılmış kuyuların servis işlerinde kullanılabiliyor. Maksimum 113 personeli barındırabilecek kapasitede olan platform, 64.6 metre uzunluğunda, 64 metre genişliğinde, 7.9 metre yüksekliğinde bir güverteye sahip. Anadolu-01 6,561 gros ton ağırlığında.

Ahmet Faruk Sarıkoç