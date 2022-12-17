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Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi testi başarıyla geçti

Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi testi başarıyla geçti
Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi testi başarıyla geçti

Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi olan TRG-230 havadan karaya füze, 100 kilometrenin üzerindeki mesafeden yapılan test atışında hedefi başarıyla imha etti.

Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi testi başarıyla geçti - Tıkla İzle

Roketsan tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli süpersonik füzesi olarak geliştirilen TRG-230 hava-kara füzesi, Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk atışını gerçekleştirdi. Çorlu'dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Bayraktar AKINCI TİHA, TGR-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, “Bayraktar AKINCI, Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230İHA'yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu” ifadelerini kullandı.

Berkan Şen
 

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