Türkiye'nin ilk yatırım DAO'su kuruldu

YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde kurulan ve oyun sektörüne yeni bir ivme kazandıran GamesUP, üç büyük oyun firması ile iş birliğine giderek özellikle oyun girişimcileri için kuluçka ve hızlandırma desteklerinden insan kaynaklarına kadar birçok alanda destek sunacak. YTÜ Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen GamesUP Launch Party'de iş birliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin ilk yatırım DAO'su GFY DAO'nun da tanıtımı yapıldı. Oyun alanında yatırımcılar için güvenli bir yatırım sürecini hayata geçiren GFY DAO hem oyun girişimcilerinin destekleneceği hem de yatırımcıların çok büyük meblağlar ödemeden de katılabileceği yeni yatırım adresi.

Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip merkeziyetsiz otonom sistemi GYF DAO ile blockchain tabanlı bir yönetim benimseniyor. NFT sahibi olan her bir üye aynı zamanda mekanizmada yetki ve karar alma gücüne sahip. DAO ile normal yatırım süreçlerinden daha avantajlı bir yatırım sürecini hedefleyen GFY DAO ile sektöre yatırım yapmak isteyenler erken aşama oyun şirketlerine mevduat yapabilecekler.

“10 binden fazla üye, 200 start-up'ımız var”

Büyük bir oyun ekosistemini yönettiklerini ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, “GamesUP projesine, yaklaşık 18 ay önce Kalkınma Ajansı desteği ile başlamıştık ve ilk kıvılcımı o zaman yakmıştık. Bugün ise 18 ay olmasına rağmen 10 binden fazla üye, 200 start-up'ımız ve milyar dolarlık da bir değere eriştiğimiz büyük bir ekosistemimiz var. Burada amacımız Game Factory, Game Circle ve Gamedev.ist ekipleriyle her birinin kendi içinde uzmanlıklarının oluşturduğu büyük bir oyun ekosistemini yönetmek” dedi.

“Hem ihracatı hem de yatırımı Türkiye'ye getirmiş olacağız”

Uluslararası düzeyde de yatırımların Türkiye'ye taşınmasını sağlayacaklarını aktaran İsa Turgut İnci, “Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu kez kendi ölçeğimizi bir üst seviyeye taşıdık. Amacımız ise NFT hak sahipliği üzerinden yine 13 bine kadar olan üyesi ile birlikte kendi topluluğunun karar verebileceği bir yatırım turunu yönetmek olacak. Yani oyun ve Web 3.0 projelerine yatırım yaptırtmak. Fakat bunun liderliğini bu kez demokratik bir şekilde tüm üyeler yapacak. Yani, kendi kararlarını alan, güvenilir ve şeffaf bir platform olacak. Bunun yanı sıra, diğer en güçlü tarafımız ise uluslararasılaşma. Yurtdışında da çok ciddi ofislerimiz var. Oyun ekosisteminde özellikle Abu Dabi ve bütün emirlikler bu ekosisteme çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yatırım tarafı yurtdışında da çok ciddi ses getirdi. Bütün bu bahsettiğim start-up'ların her birine biz de yatırım yapıyoruz. Entelektüel sermaye pergelinin sabit bacağının İstanbul'da kaldığı ama diğer bacağı ile tüm dünya ekosistemini taradığımız bir yapı mevcut. Entelektüel sermaye İstanbul'da olacak ve hem ihracatı hem de yatırımı Türkiye'ye getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“DAO ile ‘güven' ve ‘şeffaflık' sorunlarını çözmek istedik”

Game Factory Kurucu Ortağı Murat Kahraman öncelikli olarak DAO sistemini neden kullandıkları ile ilgili, “DAO sistemi ile aslında çözülmek istenen iki sorun var. Biri güven diğeri ise şeffaflık. Geleneksel şirketlerdeki gibi bir yönetim ekibine güvenerek bütün yönetimi onlara bırakmıyoruz, DAO'nun bütün üyeleri oylamalarla yönetimde oluyor. Şeffaflık tarafı da bütün kurallar zaten koda yazıldığı için oradaki yapılan hem kurallar hem de bütün alınan kararlar blockchain üzerine yazılıyor ve tamamen şeffaf ve herkes tarafından erişiliyor” dedi.

“Tüm üyeler hem yönetimde olacak hem de ortalıkta”

Üyelerin hem yönetimde hem de ortaklıkta olduğunun altını çizen Murat Kahraman, “Bizim yaptığımız DAO da bir yatırım DAO'su. Hedefimiz de bir fon toplayarak bu fonlarla erken aşama oyun ve Web 3.0 için kripto yatırımları yapmak. Buradaki farkımız da aslında düşük girişim maliyetiyle NFT alarak giriyor insanlar GFY DAO'ya ve bu NFT'lerden toplanan paralar fonumuzu oluşturuyor. Her NFT sahibi de NFT sayısı kadar DAO'ya ortak oluyor.” şeklinde konuştu.

“Başarılı olursak tüm dünyada önemli bir yer edineceğiz”

GFY DAO ile sektörde önemli bir yer edinebileceklerini ifade eden Kahraman konuşmasında son olarak şunlara yer verdi: “Normal geleneksel oyun yatırım fonlarında da Türkiye'de çok başarılı olanlar var. Ama geleneksel yatırım fonlarına girebilmek için bir yatırımcı ya akredite yatırımcı olacak ya aile ofisi olacak ya da başka bir fon olarak girebilecek ve çok yüksek meblağlarla girebiliyorlar. O parayı da çok uzun süre bağlamak gerekiyor. Fakat DAO'nun ana farkı çok düşük maliyetle herkese açık. Zaten DAO'ların özelliği de o; büyük bir topluluk oluşturmak ve o topluluğun gücünden faydalanmak. O yüzden yüksek giriş maliyetleri oluşturulmuyor. Hatta şuan platforma sadece 80 dolar ile bile girebiliyorsunuz. Aynı zamanda bütün dünyada bu sektörde önemli bir yer edinmemizi sağlayacak.”

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