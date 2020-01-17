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Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı; Aırqoon

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı; Aırqoon
Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı; Aırqoon

Türk Mühendis Barış Can Üstündağ ve ortakları, girişimci ruhla kurdukları firmaları Inovatink ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı Airqoon’u üretti. Üç yıllık bir çalışmanın sonucu olan Airqoon, hava kirliliğini anında ölçerek bilgilendiriyor, kolay kurulumu ve kapladığı alanın yanı sıra maliyetiyle de yerel yönetimlere tasarruf sağlıyor.

Yaşam kalitemizi belirleyen en önemli faktörlerin başında, soluduğumuz havanın kalitesi geliyor. Günümüzde büyükşehirlerdeki hava kalitesi sıkça sorgulanırken ülkemizin yetiştirdiği girişimcilerden Mekatronik Yüksek Mühendisi Barış Can Üstündağ'ın Kurucu Ortağı ve Ar – Ge Sorumlusu olduğu Inovatink, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Üç Yıllık Emeğin Karşılığı: Airqoon

Ülkemizin ilk yerli ve milli hava kirliliği ölçüm cihazı Airqoon, Inovatink tarafından üretildi. Yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucunda üretilen Airqoon, kendi enerjisini güneşten alıyor, tak/çalıştır şeklinde çalışıyor ve ölçümlerini düzenli olarak bulut ortamına aktarıyor. Bu ölçümler bulutta analiz edilerek haritalara, grafiklere aktarılarak günlük/haftalık raporlar alınabiliyor. Ayrıca bu veri, modellenerek ileriye dönük tahminler de yapılabiliyor.

“Hava Kirliliği, Sağlık Kalitemizi Düşürüyor”

Airqoon'a dair değerlendirmelerde bulunan Inovatink Kurucu Ortağı ve Ar – Ge Sorumlusu Mekatronik Yüksek Mühendisi Barış Can Üstündağ, şunları dile getirdi: “Yaklaşık 2 yıldır Sultanahmet, Maslak, Sarıyer vb. alanlarda denemeler gerçekleştirip test sonuçları topluyoruz. Ölçümlerimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işletimini yaptıkları konteyner boyutunda ve laboratuvar hassasiyetindeki hava kalitesi karşılaştırdık, \%90 ve üstünde benzer ölçüm sonuçlarına ulaştık. Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Airqoon benzeri cihazlar var. Emsalleriyle karşılaştırdığımızda maliyet ve kalite bakımından avantajlı durumdayız. Sürekli fuarlara katılıp ve karşılaştırmalar yapıp kendimizde iyileştirmeler için araştırmalar yapıyoruz. Aktif olarak hem il/ilçe belediyeleri hem de özel sektörle iç içe çalışıyoruz. Sadece Türkiye'de değil yurtdışında çeşitli ülkelerde de sensörlerimiz denendi ve pilot çalışmalarda yer aldı. Unutmayalım ki hava kirliliği, sağlık kalitemizi düşürüyor ve gizli katil olarak kabul ediliyor. Bizde bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, yaşadığımız çevrenin iyileştirilmesi için her gün çaba sarf ediyoruz ve sarf etmeye devam ediyoruz.”
 

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