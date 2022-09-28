‘Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın başvuruları başladı

Garanti BBVA'nın bu yıl 16. kez düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye'ye duyurmak isteyen adaylar, 30 Kasım 2022 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek. Şubat 2023'te gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği yarışmada; ‘Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' ödülünü alacak girişimci 150 bin TL, ‘Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', ‘Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi' ve ‘Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi' kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılımını destekliyoruz. Öncü konumda olduğumuz Kadın Girişimci Programımız kapsamında 16 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz çok yönlü çalışmalarımızla girişimci kadınların güçlenmesi için çalışıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik tüm çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ‘finansman sağlama', ‘cesaretlendirme', ‘eğitim' ve ‘yeni pazarlara açılma' olarak 4 temel başlığa yoğunlaşıyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayağını oluşturan Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'yla 16 yıldır kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve hikâyelerini duyurmasına destek oluyoruz. Bu süre boyunca temas ettiğimiz kadın girişimcilerin başarısının katlanarak arttığına şahit olduk. Yarışmamıza başvuran pek çok kadın girişimci, işini büyütürken, kadınların istihdamını destekledi, sosyal fayda sağladığı projelerle etki alanını genişletti. Daha da önemlisi girişimci olmak isteyen kadınlara ilham verdi. 42 bine ulaşan toplam başvuru sayımız ise yarışmanın çarpan etkisini açıkça gösteriyor. Büyük bir emek ve heyecanla her yıl gerçekleştirdiğimiz yarışmayla kadınları cesaretlendirmek, başarı hikâyelerinin kitleler tarafından bilinmesine, tanınmasına ve de örnek alınmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da cesaretiyle kadınlara rol model olmak, ‘ben de varım' demek isteyen kadın girişimcileri yarışmamıza ve ailemizin parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

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