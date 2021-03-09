Türkiye'nin Karlov zanlılarına verdiği cezalar Moskova'yı tatmin etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü FETÖ üyesi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinden sonra Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi yaşanan olayla ilgili yargılama sürecini tamamladı. Karlov suikastine karışan birçok sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'nın mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu ifade ederek, “Moskova, mahkemenin Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili nihayet karar vermiş olmasından memnun” denildi.

Açıklamada, Türk yargı sisteminin Rusya - Türkiye ilişkilerinde ağır iz bırakan bu trajik olayı karartmamış olmasının sevindirici olduğu ifade edilirken, Türk ve Rus soruşturma organlarının işbirliğine devam edeceği belirtildi.

Mahkeme kararı Rusya'nın 1 numaralı gündemi oldu

Ankara'da görülen mahkemede sanıklar için verilen cezalardan sonra Rus televizyonları ve haber kanalları kararı son dakika olarak verdi. Rus TASS ajansı haberi, “Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesi davasında 5 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı” başlığını kullanırken, Ria Novosti ise, “Ankara'da görülen Karlov suikastı davasında hükümler açıklandı” diyerek kararı okuyucuları ile paylaştı.

Ria Novosti, sanıkların avukatlarına dayandırdığı başka bir haberinde ise, “Karlov davasında sanıklar mahkeme kararlarına itiraz edecek” başlığını kullandı. Rus İnterfax ise mahkeme kararını okuyucularıyla paylaşarak, “Rus büyükelçisine suikast davasında 5 kişi ömür boyu hapis cezası aldı” başlığıyla mahkeme kararını duyurdu.

Rus devlet kanalı Vesti ise son dakika olarak verdiği haberde, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçinin katillerine verilen cezadan memnun” ifadelerini kullandı.

Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında açılan davada mahkeme, 3 sanığın ikişer kez, 2 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 7 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren mahkeme, 6 sanığın beraatına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de olduğu 9 firari sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Erhan Altıparmak