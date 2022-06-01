Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya'dan olumlu adım

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi sitesinde “Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor” başlıklı bir yazı yayınladı. Söz konusu yazıda, Türkiye'deki terör eylemleri ve Finlandiya'nın terörle mücadele politikalarına yer veren Niinisto, “Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı ve terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşı hayatını kaybetti” dedi.

Ankara'da 2015'te yaşanan terör saldırısının ardından eşi ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Niinisto, "2015 yılında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette eşim ve ben Ankara'daki saldırının ardından yaşananları yakından takip edebildik. O zaman kurbanların yakınlarına desteğimizi gösterdik ve terör saldırısını kınadık" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını ve terörizmi önlemek için aktif olarak çalıştığını vurgulayan Niinisto, “Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusunda da NATO ülkelerinin genel çizgisiyle şimdiden tamamen uyumludur. Bu konuda da üyelik koşullarımızı yerine getirilmiştir” dedi.

Türkiye ile müzakerelere devam edilmesi gerektiğini belirten Niinisto, “Fin Ceza Kanununda bu yıl yürürlüğe giren yasa ile terör suçlarının cezalarını sıkılaştıran ve uzatan bir değişiklik yapıldı. Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkelerine ve bunlardan türetilen yasalara saygısının, terörle mücadele önlemleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak isterim” dedi.

Niinisto, İsveç'e de terör konusunda atıfta bulunarak, “Tabii ki İsveç'in bu konudaki tutumunu bilmiyorum ama teröre yaklaşımımızın oldukça benzer olduğunu biliyorum” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var”

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara atıfta bulunarak, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi.

NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya ve İsveç'ten olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye'nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi.

Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamadığını ve ihracatın duruma göre belirlendiğini ifade eden Haavisto, ancak NATO'nun savunma taahhüdü göz önüne alındığında, Finlandiya'nın NATO üyesi olması halinde herhangi bir silah ihracatına yönelik kararda dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto ederken, söz konusu iki ülkede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor.