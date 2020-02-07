Türkiye'nin konuştuğu futbolcu o anları anlattı: “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım”

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor'un, Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Küçükdurmuş'un bu hareketi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, binlerce kişi ve birçok kulüp tarafından takdirle karşılandı.

“Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve topu dışarı attım”

Türkiye gündemine oturan Küçükdurmuş yaptığı açıklamada, aklına 2 yıl evvel geçirdiği sakatlık anının geldiğini bu nedenle hiç düşünmeden topu taca attığını aktardı. Küçükdurmuş, "İki sene önce böyle bir sakatlık yaşadım. Direkt gözüme o zaman geldi ve topu çok rahat bir şekilde gol yapabilirdim ama vicdanım yapmamı engelledi. Ben de kardeşimin bir an evvel tedaviye başlayabilmesi için topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım" dedi.

“Aynı şekilde olumsuz tepkiler de oldu”

Spor camiasından çok fazla övgü aldığını aktaran Küçükdurmuş, eleştirenlerin de olduğunu belirterek, “Beklemediğim kadar çok olumlu tepki aldım. Aynı şekilde olumsuz tepkiler de oldu ama onlar çok önemli değil. Ben birazcık milletimizin gururunu okşadıysam, onları mutlu ettiysem ne mutlu bana. İnşallah birazcık da olsa örnek olmuşumdur” diye konuştu.

“Durumunun iyi olduğunu öğrendim”

Golü atamayacağını düşündüğü için topu dışarı attığı eleştirilerinde bulunanların olduğunu ifade eden Küçükdurmuş şunları söyledi:

"Videoda da gözüküyor, çok rahat gol yapabilirdim ama benim amacım tamamen kardeşimin bir an evvel tedavisinin başlamasıydı. Maç sonrası sakatlanan arkadaşla görüştüm ve durumunun iyi olduğunu öğrendim. Onun 10-15 günlük bir süreci var oynayamayacağı. Ondan sonra düzelecek."

Erdal Anak