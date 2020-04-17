Türkiye'nin koronavirüs başarısı kıskandırıyor

Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadelede onlarca ülke tarafından örnek alınmaya başlandı. Salgın öncesi ve salgın anında attığı başarılı adımlar ve uygulamaya koyduğu çalışmalar ile birçok Avrupa ülkesinin örnek aldığı Türkiye, 17 Nisan tarihi öncesi "vak'a sayısına" göre 74 bin 193 kişi ile 9. sırada yer alıyor. "Ölü Sayısına" göre ise Türkiye bin 643 ile 12. sırada yer alıyor. Türkiye böylece ABD, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'nin çok daha iyi durumda bulunuyor.

Türkiye örnek oldu

Öte yandan tüm dünyaya teknoloji, sağlık araç ve gerekçeleri satan, altyapısı ve sağlık sistemi ile örnek gösterilip korona ile mücadelesinde çok başarılı olduğu söylenen Almanya'da ölenlerin sayısı 4 bin 52'ye ulaşırken bu sayı Türkiye'de bin 643 kişi. Diğer taraftan Almanya ile Türkiye'nin nüfusu ise 83 milyon olarak birbirinin aynısı. 17 milyon nüfusa sahip Hollanda'da ölü sayısı ise Türkiye'nin nerede ise iki katına çıkarak 3 bin 315 kişi, 11 milyonluk Belçika'da 4 bin 857 kişi, 11 milyonluk İsveç'te ölenlerin sayısı ise 133 kişi oldu.

Avrupa kıskanmaya başladı

Bu ülkelerin nüfusu İstanbul'un Avrupa yakası kadar. Buna rağmen ölü sayıları nüfusu 8 kat daha fazla olan Türkiye'den fazla. "Ölüm oranları"na göre Türkiye, koronavirüs ile mücadelede büyük başarılar elde ettiği söylenen 51 milyon nüfusa sahip Güney Kore ile aynı orana sahip; yüzde 0.022. Türkiye, geçen hafta 0.021 ölüm oranıyla Güney Kore'nin de önünde 5. sıradaydı.

Dünya 23 Nisan'a kilitlendi

Öte yandan uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede çalışanlarıyla uyguladığı metodun çok başarılı olduğu yönünde ortak fikir beyan ediyorlar. Diğer taraftan tüm dünya Türk doktorlarının 23 Nisan'da koronavirüs mücadelesine ait verecekleri müjdeli haberi beklemeye başladı.