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Türkiye'nin önde gelen kozmetik firması Golden Silva tescillendi

Türkiye'nin önde gelen kozmetik firması Golden Silva tescillendi
Türkiye'nin önde gelen kozmetik firması Golden Silva tescillendi

Golden Silva Kozmetik firması GMP belgesi ile dünya markası olduğunu tescilledi.

Türkiye'nin lider kozmetik markası Golden Silva, bağımsız denetim kuruluşu BureauVeritas'ın denetiminden geçerek parfümde ürün güvenliği ve kaliteli ürün üretimi konusunda GMP (iyi Üretim Uygulamaları-GoodManufacturingPractices) belgesi aldı.

Türkiye'nin kozmetik alanında ihracat lideri Golden Silva, ürün kalitesini Uluslararası standart olan GMP belgesini alarak tüm dünyaya ilan etti.

ABD ve AB ülkelerinde uygulanması zorunlu kılınan ve ürün güvenliğini, kaliteli üretim standartlarını belirleyen GMP Belgesi ile Golden Silva, küresel pazardaki güvenilirliğini ve kalitesini tescilledi.
Türkiye'de 15 bin metrekarelik özel alana inşa edilen modern üretim tesisinde üretim yapan Golden Rose, halen 7 kıtada 54 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye'de lider konumundadır.

GMP Belgesi ile dünya çapında kalite standardını belgeleyen Golden Silva, 15 kişilik uzman kadroya sahip Ar-Ge merkezinin yanı sıra, Türkiye'deki mikrobiyoloji laboratuarı olan tek kozmetik üreticisi…
Golden Silva Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karakeçi konuyla ilgili şöyle dedi:

"Renkli kozmetikte iyi ve kaliteli üretim; doğru strateji ile modern üretim koşulları ve hijyen kriterlerine uyumun sürekliliğinden geçmektedir. Türkiye kozmetik sektörü ihracatında lider olan Golden Silva markamız ile hijyenik ortamda ve tam otomatik makineler ile üretim yapılan modern tesislerimizde hep daha iyi ve kaliteli ürünleri insanlara ulaştırma hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

 GMP, bu hassasiyeti tescilleyen bir belge. GMP Belgesi, Uluslararası kozmetik sektöründe kaliteli ve güvenli üretimin göstergesidir. Türkiye'nin kozmetik sektörünün ihracat lideri olarak bu belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz. Kaliteli ve güvenli ürünlerimizi bundan sonra da tüm dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: https://www.goldensilva.com.tr/

 

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