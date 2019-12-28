Türkiye'nin otomobili, bir araçtan çok daha fazlası...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli vizyon projelerinden olan yerli otomobil yüzünü gösterdi. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen “Yeniliğe Yolculuk Buluşması”na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi ve tedarik sanayii temsilcileri, iş dünyasının mensupları ile TOGG çalışanlarının bulunduğu üç bin kişilik davetli topluluğu katıldı. Yoğun ilgi gören ve heyecanın doruk noktasına ulaştığı etkinlikte; Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra, Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi tören alanında sergilendi. TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları, otomobilin özellikleri hakkında bilgilendirirken; fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı verildi.

TAM ELEKTRİKLİ 5 MODEL

Resmî kuruluşundan 18 ay sonra üç boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG; fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir platform üzerinde, yüzde 100 elektrikli beş farklı model üretecek.

SÜPER TEŞVİKLER

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık gelir vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Faiz ve kâr payı desteği, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kâr payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.



22 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olacak. Öngörülen sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla, 31 Aralık 2023 tarihine kadar en az 3 milyar 500 milyon lira tutarında nakit sermaye, ortaklarca şirkete ödenecek.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Yerli otomobilin üretim tesisi, otomotiv sanayiinin merkezi Bursa'da kurulacak. Fabrika, Gemlik'teki askerî arazide inşa edilecek. Elektrikli otomobilin üretimi beş modelde, yılda 175 bin adet olacak. Modellerde iki çeker 200 beygir, dört çeker 400 beygir gücünde olacak.

2022'DE SATIŞTA

Otomobil, yollara çıkacağı 2022'ye kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımı sağlanacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde; evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.

4 BİN 323 İSTİHDAM

Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü ‘nitelikli' olacak. Asgarî ücretin brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere beş sene süreyle nitelikli personel desteği uygulanacak.

30 BİN ALIM GARANTİSİ

Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar, 30 bin adet elektrikli otomobil için alım garantisi uygulanacak.

İLK GÜNDEN TALEP PATLAMASI

Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Aracın marka ismi önümüzdeki dönemde belirlenecek. Erdoğan, ilk siparişi verdi. Ardından iş dünyası ve vatandaşlar da sosyal medyadan tam not vererek, aracı alacaklarını beyan etti.

TAM AKILLI ARAÇ

Türkiye'nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.



5G İLE MÜDAHALE

Üretilecek otomobiller bir merkeze bağlı olacak. Güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. ‘EURO NCAP'TA 5 YILDIZ

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Otomobil; 400 beygir güç ile 4,8 saniyenin altında 100 km hızlanabilecek.

HOLOGRAFİK ASİSTAN DÜNYADA İLK

Dünyada ilk defa Türkiye'nin otomobilinde “Holografik Asistan” teknolojisi kullanılacak. Sürücü gözünü yoldan ayırmadan, aracın gösterge ekranında verilen bilgileri ön camdan 4K olarak görecek. Aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KÜRESEL BİR MARKA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sınıfının en uygun maliyetli aracı olacak. Avrupa'nın doğuştan ilk elektrikli SUV modeliyle geleceğin teknolojisine ulaşıyoruz. Biz küresel marka peşindeyiz” dedi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışının 60 yıllık geçmişi olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: İlk yerli otomobil denemesi olan ‘Devrim'in hikâyesi, aynı zamanda hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. Ama bugün; tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olduk. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı, evinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Türkiye, ürettiği yüksek teknolojili sanayi ürünleri sayesinde güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde ilerliyor. Yeter ki kendimize güvenelim, inanalım...

BAKAN VARANK: DÜNYAYA DA İHRAÇ EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; milletin tarih boyu sahip olduğu öz güveni bu dönemde geri kazandığını belirterek, “Yıllarca bu millete ‘yapamazsın, başaramazsın' diyenlere inat, ‘en iyisini biz yaparız' dediğimiz günlere geldik” dedi. Türkiye'nin Otomobili'nin tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve mühendislik kararlarının millî olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye'nin kazancıdır. Türkiye'nin Otomobili ile küresel piyasada rekabet edecek markamızı oluşturuyor, sektörün geleceğinde ‘Biz de varız' diyoruz. Böylece otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracatı ve istihdam hacmini daha da yukarılara çıkartacağız” diye konuştu.

CEO KARAKAŞ: BATARYASI TESLA'DAN İYİ

Elektrikli otomobil denilince akla ilk olarak batarya geliyor. Bugün dünyadaki en ileri batarya teknolojisini Tesla kullanıyor. Bu şirketin Türk olan başmühendisi de transfer edilerek, Türkiye'nin Otomobili bataryası ortaya çıktı. Bu bataryanın, Tesla'nınkinden de daha iyi olduğu belirtildi. CEO Gürcan Karakaş “Bataryasını sıfırdan geliştirdiğimiz, hiçbir yerden almadığımız, hiçbir yerden lisanslamadığımız, tamamıyla bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir teknoloji geliştirdik. Ülkemizde mükemmel mühendislerimiz var. Teknoloji ile beraber ilerleyerek ve gelecekteki tüketicinin ihtiyaçlarını düşünerek otomobilden fazlasını yaptık. Örneğin holografik asistan gibi, navigasyon sistemini ve ulaştırmadaki bazı bilgilendirme sistemlerini yerinden oynatacak sistemlerle farklılaşmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi