Türkiye'nin otomobili tanıtılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Sadece işine odaklanmış profesyonel bir ekip kurup bizi bugünlere getirdiler. Çalıştılar çabaladılar bir kısmı yurt dışındaki işlerini bırakıp vatana döndü.

Türkiye yaklaşık 60 yıldır yerli otomobil hayalinin peşinden koşuyor. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğunuzu hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık. Girişimde bulunduk.

HESABINI HALKIMIZA BIRAKIYORUZ

Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren babayiğitler ortaya çıktı ve TOGG'u kurdu.

İçinde bulunduğumuz bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin bilişim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem bilişim vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterimini sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değildi. İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kâbusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. İşte dışarda Devrim otomobilini gördük. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, Devrim otomobilimizin başına da aynısı gelmiştir. Kimin sesi olduğu artık gün gibi aşikar olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi bunun da hem psikolojik hem de fiili olarak sabote edildiğini görüyoruz. Zor şartlarda kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla takip edilen kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacının ne olduğunu gördük.

Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı halkımıza bırakıyoruz

Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazar değil. Bunları üretip pazarlayan bir ülke haline gelecek. Yazılımda sıçrama yaşayacağız. Bunun için 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasından satır başları;

Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu'nun konuşmasından satır başları;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobilinin tanıtımında konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 1.5 milyon üyemizle geçmişten bugüne ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Bugün bir başka gururluyum. 2017 TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi üstlenmemizi istemişti. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum." dedi.

"Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor"

Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "1960'larda biz bu fırsatı kaçırmıştık, devrim arabasına sahip çıkamamıştık. Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. Taşın altına elimizi koyarız dedik, dalga geçtiler ortak girişim grubumuzu kurduk inanmadılar pes etmedik çalışmaya devam ettik. Bugün buradayız." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu 82 milyonun gururu Türkiye'nin otomobili olduğunu belirterek, "Markası patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Kendi patentlerimizi için yabancı mühendisleri çalıştıracağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin otomobili 4 alanda devrim yapıyor"

2020'de marka tanıtımını 2021 de fabrika açılışı 2022'de ilk araç banttan çıkacağı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Ezberleri bozacağız. Türkiye'nin otomobili 4 alanda devrim yapıyor. Bunlardan ilki işbirliği modelimiz. Farklı sektörden babyiğitleri aynı masaya topladık. İkincisi nitelikli çalışanlar yurtdışına göçüyor dediler. Gürcan Karakaş'ı Almanya'dan aldık projenin başına koyduk beyin göçünü tersine çevirdik." dedi.

"Bu yeni bir meydan okumadır"

Türkiye'nin ilk defa teknolojide dünyada başa oynadığının altını çizen Hisarcıklıoğlı, "Bugün dünyada ne yapılıyorsa aynısını onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Artık devlet hedef veriyor. Kamu-özel sektör atılacak adımları birlikte düzenliyor. Türkiye'nin otomobili dijital ekonomiye geçiştir. Gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Bu yeni bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın konuşmasından satır başları;

Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor. Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık.

18 ŞİRKETİ İZLEDİK

Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan baka lüksümüz yok. Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti bizim olan bir araçtan bahsediyoruz.

İşte yerli otomobilden ilk detaylar

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Holografik Asistan teknolojisi

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisidünyada ilk kez kullanılıyor.