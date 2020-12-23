Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: 'Ticaretin dengesi artık Batı'dan Doğu'ya doğru kaymakta'

İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'dan geçerek 15 günde Çin'in Xi'an kentine ulaşmıştı. Tren için Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı. Büyükelçi Önen törenin ardından İHA mikrofonlarına açıklama yapı. Büyükelçi Önen, ”Bugün tarihi bir gün. Tarihi İpek Yolu'nun tekrardan canlandırılması anlamında modern İpek Yolu'nun bugün Türkiye'den ilk ihracat trenini karşılıyoruz. Yaklaşık 12 gün önce yola çıkan, bugün burada törenini gerçekleştirdiğimiz törende iki ülkenin son yıllarda birbirine ne kadar yaklaştığını, ne kadar önemli anlaşmalara imza attığını, bu ticaret ekonomi konularında, ne kadar önemli konulara gebe olduğunu hep birlikte değerlendirdik. Bugün de tarihi anlamda çok önemli bir gün 2019 kasımda Xi'an'dan kalkan tren Ankara- İstanbul ve İstanbul'dan Avrupa'ya vardı. Bugün de tam tersi İstanbul'dan kalkan tren 12 günde Çin'e vardı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek 8 bin 700 km'den sonra Çin'e ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Mega projeler hayata geçirmeseydi bu seremoniyi yapmamız imkansızdı”

Bugünün tarihi gün olduğunu vurgulayan Önen, “Projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan, vizyonu ile ülkemizde katkılar sağlayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyorum. Marmaray olmasaydı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi bitmeseydi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitmeseydi yani bu mega projeler hayata geçirmeseydi bu seremoniyi yapmamız imkansızdı” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda ihracat trenlerinin hızlanmasını ve sayılarının artmasını temenni ettiklerini dikkat çekerek, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Bugün burada bu seremoniyi yaparken ikinci trenin kalktığını biliyoruz. İki hafta içerisinde yine Çin'de olacak. Xi'andan İstanbul'a gitmesi, daha sonra rotanın tam tersine dönmesi İpek Yolu'nun aynı zamanda günümüz koşullarını da ekonominin farklı çarklarının da döndüğü anlamına geliyor. Artık Batı'nın ürünleri, Türkiye'nin ürünleri, Türk ihracatçısının ürünleri Xi'an'a son durak olarak geliyor. Bu da şunu gösteriyor; ekonominin, ticaretin dengesi artık Batı'dan Doğu'ya doğru kaymakta. Biz de Türkiye olarak burada yerimizi almaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. İhracat treni, aynı zamanda pandemi döneminde gerek deniz gerek hava yoluyla olan ticaretin de çok ciddi bir alternatifi olmuştur.

Önen, Çin pazarının çok önemli olduğunu, ihracatçıların odaklarına buraya yöneltmelerini temenni ettiklerini kaydetti.