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Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 287 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 471'e yükseldi. Toplamda 31 milyon 516 bin 716 test yapıldı. Bugün yapılan 104 bin 108 testten, 6 bin 287 yeni vaka sayısı, 666 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 586 bin 183 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 910 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 475 bin 329'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 230 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

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