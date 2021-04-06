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Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 211 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 584 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 211 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 667'a yükseldi. Toplamda 40 milyon 83 bin 142 test yapıldı. Bugün yapılan 271 bin 547 testten, 49 bin 584 yeni vaka sayısı, 2 bin 3 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 579 bin 185 olduğu, bugün iyileşen 28 bin 498 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 159 bin 475'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 477 olduğu açıklandı.

 

Musa Erdoğan
 

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