Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl 200 bin ton buğday hasadı bekleniyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın bereketli toprakları, bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Mercimek ve arpa hasadının sona erdiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce hasadına başlanan buğday için 240 biçerdöver aynı anda tarlaya girdi. Bin 200 işçinin çalıştığı hasat döneminde biçerdöverlerin topladığı buğdayı depolara taşıması için 131 kamyondan yararlanılıyor.

Bu yıl 200 bin ton buğday elde etmeyi planladıklarını söyleyen TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, ”İşletmemizdeki güzlük ekilişlerin hasadına 25 Mayıs'ta mercimek ile başlandı. Toplam 658 bin 859 dekar alanda hasat gerçekleştirilecektir. Hasat faaliyetimizde 240 biçerdöver, 131 kamyon ve bin 200 işçi çalışmaktadır. Arpa, tohumluk fiğ ve kırmızı mercimek hasatlarımız tamamlandı. Sulu şartlarda tohum üretimi için ekilişi yapılan 377 bin 206 dekar buğday alanlarında 5 Haziran itibarıyla hasada başladık. Yaklaşık 20-25 günlük bir sürede hasadın bitirilmesi hedeflenmektedir. Buğdaydan toplamda 200 bin ton mahsul bekliyoruz” diye konuştu.

Ahmet Atan



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