Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli geçitlerden biri olan Zigana Dağı'nda yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli'nde yıl sonu itibariyle kazı ve destek çalışmalarının bitirilerek ışık görülecek.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiinde sürdürülüyor.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 14,5 kilometre uzunluğundaki tüneller bin 794 metre yüksekteki mevcut Zigana Tünelinden 582 metre daha aşağıda bin 212 metre rakımda yapılıyor.

Çift tüp yapılan tünellerde ayrıca havalandırma ve servis tüneli çalışmaları da sürdürülüyor. Yerin 700 metre altında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkiye karayollarında ilk defa yapılan dikey şaft yapıları çalışmaları da devam ediyor.

Yapım çalışmaları giriş Trabzon ve çıkış Gümüşhane yönlerinden yerin yaklaşık 700 metre altında toplam dört aynada 24 saat vardiyalı olarak devam ederken, toplamda 29 kilometre uzunluğundaki Zigana tünelinde kazı çalışmalarında yüzde 91'lık kısım tamamlandı.

Lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Doğu ve Orta Anadolu'ya bağlayacak yeni Zigana Tüneli Türkiye'nin güneyini kuzeyine bağlayacak önemli bir aks olacak.

Mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 kilometre kısaltılması hedeflenirken, yapılacak Zigana Tüneli yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak.

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.