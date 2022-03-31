Türkiye'nin yeni seyir füzesi ÇAKIR

Roketsan tarafından geliştirilen yeni seyir füzesi ‘ÇAKIR'ın lansman töreni, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve çok sayıda basın mensubunun katılımı ile gerçekleşti. Roketsan'ın Lalahan Tesislerinde gerçekleşen lansman töreninde konuşan SSB Başkanı Demir, “Bugün dünyada adından söz ettiren SİHA'larımız üzerindeki sistemler ile beraber bir anlam kazınıyor. Bunun çeşitlendirilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması oldukça önemli. Tabi savunma sanayii konusunda nereden nereye geldiğimizi hatırlamakta fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, savunma sanayiinde dışarıya muhtaç olmadan kendine yeter bir ülke olma hedefi, aşama aşama gerçekleşmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii alanında birçok atılımın birçok alanda sürekli ve hızlı bir şekilde kaydedilmeye devam ettiğini vurgulayan Demir, karadan karaya, karadan havaya, hava hava ve deniz savunma sistemlerinde de birçok atılımların devam edeceğini söyledi. Demir ayrıca, deniz torpidolarında da önemli atılımlar ile dışa bağımlığın son bulacağını vurguladı. Öte yandan ÇAKIR'ın tanıtım sunumunu da gerçekleştiren Roketsan Genel Müdürü İkinci, ÇAKIR'ın ilk olarak Akıncı SİHA tarafından kullanılacağını açıkladı.

“Amacımız tabiri caizse dört dörtlük bir şekilde kullanıcılarımıza, göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve güvenlik güçlerimize teslim etmek”

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda ürünlerin geliştirilerek kullanıma sunulduğunun altını çizen Demir, “Bizlerin görevi bu ürünleri çok geniş test ve denemelerden geçirerek, tabiri caizse dört dörtlük bir şekilde kullanıcılarımıza, göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve güvenlik güçlerimize teslim etmek. Bu yolda hem kullanım esnasındaki test aşamasında hem de kullanım sonrasındaki geri bildirimde işbirliğimiz devam ediyor ve devam da edecek. Tabi bu çabamız sadece kendi milli çıkarlarımızı korumak amaçlı, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı amaçlı olmuyor. Aynı zamanda muhtelif dost ve müttefiklerimize de bu ürünler ile destek olmaya devam ediyoruz. Bir anlamda ‘dostlarımızın gücü bizim gücümüzdür' diyerek, onların da çeşitli sahalarda ele güne muhtaç olmamaları için çalışmalarımız ve ihracat faaliyetlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Atılan adımlar Türkiye'yi hem sahada hem de masada güçlü bir konuma getiriyor”

Savunma sanayii alanında atılan adımların hayati derecede öneme sahip olduğunu vurgulayan ve bu gücün bir irade ile sağlanabileceğinin altını çizen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şunları kaydetti:

“Dünyadaki gelişmeleri hepimiz görüyor ve takip ediyoruz. Bu bize bir kere daha Türkiye'nin kendine yeterli ve güçlü bir ülke olması hususunda ne kadar çalışması gerektiğini ve atılan adımların ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Tabii bu sebeple yapılan her çalışma ve ortaya çıkarılan her proje ülkemiz açısından önemli değerler sağlarken Türkiye'yi hem sahada hem de masada güçlü bir konuma getiriyor. Bu konuma gelmede de tabii tüm yurtdışı temaslarda savunma sanayiinin önemini vurgulayan ve faaliyetlerimizin de en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor. Çünkü bu bir irade ve süreklilik meselesi. Bu irade ve süreklilik olduğu müddetçe inşallah şirketlerimiz bu gücü iradeyi daha da artırarak devam ettirecekler.”

Kullanıcılarına operasyonel esneklik sunan yeni seyir füzesi: ÇAKIR

Roketsan'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen Seyir Füzesi ÇAKIR, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak. Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi ÇAKIR; kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

ÇAKIR, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile ÇAKIR, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. ÇAKIR'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkân veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkânı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor. Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde ÇAKIR yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilebilirliğini asgari seviyeye indiriyor. Karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.

İlk test atışı 2022 yılında

Roketsan öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi ÇAKIR'ın tasarım çalışmaları devam ederken; ilk test atışı 2022 yılında, platform entegrasyonu ise 2023 yılı içerisinde hedefleniyor. 31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Seyir Füzesi ÇAKIR'ın lansman etkinliğinde, Roketsan ve Kale Arge arasında ÇAKIR Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalanacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, Seyir Füzesi ÇAKIR'da kullanılacak KTJ-1750 turbo-jet motorunun geliştirilmesi ve teslimatlarını kapsayacak.

Utku Şimşek - Sadettin Aliusta

