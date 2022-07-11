İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu
Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Orbay güven mektubunu sundu

Türkiye’nin yeni Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Laşa Darsalia’ya güven mektubunu sundu.

Gürcistan'da 1 Temmuz tarihinde göreve başlayan Türkiye'nin yeni Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, ayağının tozuyla başkent Tiflis'te gerçekleştirilen bir takım etkinliğe katıldı. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan Orbay, güven mektubunu bir kopyasını Gürcistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Laşa Darsalia'ya sundu.

“Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı ve gerçekten çok iyi bir dostudur”

Orbay'ın güven mektubunu alan Darsalia, “Türkiye Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın güven mektubu kopyalarını kabul etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı ve gerçekten çok iyi bir dostudur. Stratejik ortaklığımıza değer veriyor ve önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi daha da geliştirmeyi taahhüt ediyoruz” dedi.

İlkin Hüseynov
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.