Türkiye'nin yerli otomobili Togg Batman'da yoğun ilgi gördü

Batman Valisi Ekrem Canalp eşiyle beraber Togg ile şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından araç, yeni yapılan Necat Nasıroğlu Külliyesi önünde Cuma namazının ardından vatandaşlara tanıtıldı. Büyük ilgi gören Togg aracına binen vatandaşlar araçla beraber fotoğraf çekildi.

Araçla ilgili düşüncelerini belirten Halil Erdem “Çok gururlandım. Öncelikle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çok muhteşem bir araç olmuş. Günlerdir bu anı bekliyorduk. Sağ olsunlar mübarek Cuma günü şuanda aracın koltuğundayız. Muhteşem bir şey olmuş. Başvuru yapmadım keşke başvuru yapmış olsaydım. Çok güzel bir araç” dedi.

Aracın genişliği hakkında düşüncelerini söyleyen Ali Haydar Nasıroğlu, “Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Arabanın içinde olmaktan çok keyif alıyoruz. Özellikle ben 2 metreye yakınım ben bile sığıyorsam herkes sığar bu arabaya” diye konuştu.

“Önceden hayal gibi geliyordu”

Togg'un önceden kendilerine hayal gibi geldiğini belirten Nihat Nurbağı ise şunları söyledi:

“TOGG'u gördüm. Hakikaten bize de önceden hayal gibi geliyordu. Söyledikleri gibi teneke falan değil gerçekten kaliteli. Avrupa'nın markalarından Audi'ye 5 çekecek teknolojiye sahip bir üründür. Ülkemizdeki insanlara sesleniyorum, imkanı olan herkes bunu alsın bunu kullansın. Ülkemiz kazansın, memleketimiz kazansın, halkımız kazansın. Kendi milli aracımızla gezersek tozarsak dağa doğru olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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