Türkiye'nin yerli otomobili Togg Siirt'te yoğun ilgiyle karşılandı

Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu eşiyle beraber Togg ile valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından araç, 15 Temmuz demokrasi meydanında vatandaşlara tanıtıldı.

Araçla ilgili düşüncelerini belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye, artık kabuğunu kırdığını, yeni gelen nesil çok daha başarılı olacağını söyledi. Bilgi ve teknoloji çağında Türkiye'nin çok daha ileriye gideceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Togg'da bunun işaretlerinden biri. Gerçekten gurur duyuyoruz. Koro halinde olmaz dendi. Gerek sektör olsun gerek dışardaki insanlar olsun herkes nasıl olabilir olmaz dedi ama cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve Türkiye'nin cesur girişimcileri ve kendini başarılarıyla ispatlamış Türkiye ve dünyadaki mühendisler bunu başardılar. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci Togg bugün Siirt'te geldi. Onlarcasını, yüzlercesini, binlercesini önümüzdeki günlerde Siirt'te göreceğiz. Çok gururluyuz” dedi.

Bugün Siirt için tarihi bir gün olduğunu ifade eden Özgür Eker ise, milli ve yerli Togg'un Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda olduğunu kaydetti. Vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğunu aktaran Eker, "Türkiye yüzyılına girerken Siirtli vatandaşlar olarak ülkemizin gururu yerli ve milli aracımızı görmek için toplanmış bulunmaktayız. Çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Dizayn olarak çok iyi. Özellikle elektrikli araç sınıfında dünyada sayılı bir araç. Özellikle renkler olarak da çok güzel. Hem internette hem de canlı olarak gördüğümüz bu aracımız şu anda çok mükemmel. İlk fırsatta imkanlarımız olduğu anda sabırsızlıkla almayı bekliyoruz” diye konuştu.

“Farklı ve tarifi olmayan bir gururu yaşıyoruz”

Türk halkı olarak büyük gurur yaşadıklarını söyleyen Nurten Temiz, tarifi olmayan bir gururu yaşadıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini aktaran Temiz, "Düne kadar hayalini bile kuramadığımız birçok hayali gerçekleştirdi. Buradan ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Aracı inceledim, bindim. Şu anda kullandığım araçlardan bin kat daha güzel. Kullandığım aracım var ama Togg için de ismimi yazmıştım sıra daha bana gelmedi ama gururla bekliyoruz inşallah. En kısa zamanda Siirt caddelerinde yerli ve mlii aracımızı sürmeyi rabbim nasip etsin” şeklinde konuştu.

Abdulaziz Karataş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.