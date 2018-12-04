Türkiye'nin yerli üretim ATM'si için Güney Kore ile dev iş birliği

Dünya devi Güney Koreli LG Group'un finansal otomasyon alanında faaliyet gösteren iştiraki ATEC AP ile ülkemizde yerli bankacılık teknolojileri üreten DGI Works, bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, Türkiye'nin ilk yerli üretim ATM'leri için fabrika ve ArGe merkezi kurmak üzere anlaştı. OVIA markasıyla pazara sunulacak yerli üretim ATM'lerde, Türk mühendislerinin çalışmasıyla mümkün olan tüm parçaların ve yazılımın Türkiye'de üretilmesi ve yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olması hedefleniyor. Bu iş birliği sayesinde, son 5 yılda yüzde 20 artışla sayısı 50 bini aşan ATM'lerde Türkiye'nin dışa bağımlılığının ve yaklaşık 700 milyon dolara ulaşan ihracat açığının azaltılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Fabrika ve Ar-Ge Merkezi kurulumunu içeren çalışma planı 3 fazda tamamlanacak

3 fazdan oluşan çalışma planının 6 ay sürecek ilk etabında, 3 farklı ürünün Ar-Ge ve demo çalışmaları ile seri üretim için gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanacak. İkinci 6 ayda, Ar-Ge merkezi unvanının alınması, fabrikanın kurularak seri üretime geçmesi ve saha servis ekibinin hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Son fazda ise 2019 yılı bitmeden Türkiye'deki ATM pazarında yayılmaya ve yurt dışı pazarlarda büyümeye odaklanılacak.

İş birliği kapsamında DGI Works'un hâlihazırda geliştirdiği ve portföyünden yer alan 5 ürün arasından, ArGe ve üretim süreçleri önceliklendirilen 3 ürün seçildi. Bunlardan ilki, bankaların temel ihtiyacı olarak bilinen geliştirilmiş yeni nesil 'Cash Recycle ATM' olacak. Öncelikli ürünler arasında, birçok bankaya ve uygulamaya açık olan ortak kullanımlı 'Open ATM' (OTM) ve yabancı para birimleri ile Türk Lirası arasında değişim olanağı sunan 'Exchange ATM' (ETM) de yer alıyor.

"Hedefimiz Türkiye'de üretip Dünya'ya satmak'"

Güney Kore'de finansal otomasyon pazarının lideri olduklarını belirten ATEC AP CEO'su Inhong Lee şunları aktardı: "Türkiye ve Güney Kore'nin tarihten gelen iki ülke kardeşliğinin de etkisiyle Türkiye'ye önem veriyoruz. DGI Works ile birlikte başlattığımız ortak girişim 6 aylık ilk fazın sonunda fabrikalaşacak. En az bir Türk bankasının ve devletin resmi makamlarının bu girişimi desteklemesi, yatırım kararımızı hızlandıracaktır. ATEC AP'nin teknoloji ve sermaye desteği, DGI Works'ün inovatif ürünleri ve Türkiye pazarındaki aktif varlığıyla, tüm dünyaya ihracat yapacak kapasitede bir iş birliğine imza atmayı arzu ediyoruz" dedi.

İş birliği sürecini değerlendiren DGI Works CEO'su Özer Akçınar ise "Finansal otomasyon alanında dünyanın öncü şirketlerinden biri olan ATEC AP ile Türkiye'nin bankacılık teknolojilerindeki dışarıya bağımlılığını azaltmak için çok önemli bir adım attık. Hali hazırda butik bir üretim yapıyorduk. Ürettiğimiz ürünlerin tasarım ve yazılımı yüzde 100 yerli ve bize ait olsa da ATM parçalarının yarısını yurt dışından almak durumunda kaldığımızdan yerlilik oranımız yüzde 49 ile yüzde 62 arasında değişiyordu. Şimdi bu yatırım ve ortak girişim ile yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkarıp, Türkiye'den dünyaya ihracat yaparak ülkemize maksimum katma değer oluşturacağız" dedi.

DGI Works yeni yatırım planlarının yanı sıra; 2015 yılından bu yana İş Bankası için geliştirdiği İşCepMatik'ler ile banka kartına ihtiyaç duymadan yalnızca mobil bankacılık uygulamasını kullanarak birçok bankacılık işleminin yapılmasını sağlayan STM (Smart Teller Machine) adı verilen akıllı ATM'lerin satışına da devam ediyor.