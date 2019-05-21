Türkiye'nin yüzde 32'si serbest meslek sahibi

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, serbest meslek sahiplerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de serbest meslek sahiplerinin, toplam çalışan nüfusuna oranı yüzde 32 olarak saptandı. Bu oran en yüksek Kolombiya'da görülürken, yüzde 51 paya sahip olduğu gözlendi. Yunanistan'da ise serbest meslek sahiplerinin toplam çalışan nüfusuna oranı yüzde 34 olurken, Yunanistan bu oranla listenin ikinci sırasında yer aldı. Listenin ilk sıralarında yer alan Türkiye'ye ise yine aynı oranla Brezilya'nın eşlik ettiği kaydedildi. Türkiye'yi takip eden diğer ülkeler ise sırasıyla Meksika (yüzde 31), Güney Kore(yüzde 25), İtalya(yüzde 23), İspanya(yüzde 16), İngiltere(yüzde 15) olarak sıralamada yer aldı.

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında 2018 yılından bugüne çalışma hayatıyla alakalı 5 bin 280 haber çıkışı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise uzun çalışma saatlerinin medyanın da gündeminde yer aldığı saptandı. Araştırmaya konu olan serbest meslekle ilgili ise son bir yıl içerisinde 2 bin 346 haber çıkışı tespit edildi.