Türkiye'ye 117 ülkeden getirdiği turistler ile 2023 hedeflerine odaklandı

Antalya'da bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2018 yılını 29,5 milyar dolar gelir ile kapattığını, bu yılı ise 34,5 milyar dolar gelire ulaşacağını açıklamıştı. Bakan Ersoy, ülke olarak da 2023'te, 54 milyon turiste ulaşarak, 65 milyar dolar gelir hedefinde olunduğunu belirtti, Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Orta-Doğu Avrupa ülkelerinin hedef pazarlar olduğu açıklanmıştı.

Bu açıklama sonrası, SAN Tourism Software Group (SAN TSG) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türk, global pazarda çalışan yazılımları ile Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerine katkıda bulunmak için heyecan duyduklarını belirterek, gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geçen ay Antalya Teknokent'te yeni ofislerine taşındıklarını belirten Türk, "SAN TSG olarak, Türkiye'de turist getiren incoming acentelerinin yüzde 85'inin kullandığı yazılım olan Sejour ile ünlenmiş, 2015'ten itibaren de Paximum yazılımı ile Türkiye otellerine dakikalar içinde rezervasyonlar yağdırarak, otellerin boş kapasitesini doldurup, Türkiye turizmine ciddi bir katkı sağlamayı başardık. Çin'den Tayland'a, Hindistan'dan Orta Avrupa'ya, Kanada'dan Şili'ye kadar dünyanın 172 ülkesinden müşterileri olan SAN TSG Paximum markası sayesinde, Türkiye'deki otellerin hem farklı milletlerden rezervasyon almasını kolaylaştırıyor, hem de dünyanın birçok ülkesinde özellikle Türkiye'deki tatil destinasyonlarının ve Türkiye otellerinin bilinirliğine de katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

"Bu yılı 250 bin kişi ve 50 milyon euronun üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz"

SAN TSG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türk, açıklamasında "Küresel tedarikçilerin (bed banklar) hemen hepsi ile entegrasyonumuz var. Dünyanın önde gelen pek çok markası bizi tercih ederek, ürünlerimizin kalitesi ve gücünü de tasdik etmiş oldular. AeroFlot Havayollarının markası olan Pobeda Airlines ve Atlas Global dinamik paketleme ve tüm yazılımı bizden temin etti. Rus Ostovok, Russian Express gibi firmalar Paximum'dan ürün tedarik ediyorlar. İran'ın en büyük online firması Alibaba.ir Paximum markamızla işbirliği yapıyor. Dünya devi Amadeus, Global GDS'lerde Paximum ürünlerini satıyor. Çin Ctrip, Dida, Hoaqiao gibi firmalar Paximum'dan ürünler alıyor. Almanya'da Peakwork Hub'ına ilk entegre olan Türk firması da biziz. Yine Alman dinamik operatörlerinin LMX, JT, XPUR, Foryou, Schmetterling gibi firmalarında ilk sıralardaki tedarikçisi de biziz. LotsofHotels (webbeds), W2M, Hotelspro ve IATI gibi markalarda, İspanya merkezli Travelgate firmasında Premium tedarikçiyiz. Paximum ile 172 ülkeden seyahatseverin, toplam 170 ülkeye turistik faaliyet yapmasını sağladık. Bu yılı 250 bin kişi ve 50 milyon euronun üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Doğal olarak bu rakamlar, yabancı yatırımcıların da dikkatini çekmeyi başardı." dedi.

"Antalya Teknokent'ine kalmak üzere 12 milyon TL'lik bir yatırım yaptık"

SAN TSG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türk konuşmasına, "Türkiye turizminin 2023 hedefleri için, milli bir yazılım şirketi olarak hem tüm dünyaya yazılım ihracatı anlamında, hem de tanıtım olarak katkıda bulunmayı misyon edindik. Almanya pazarında oldukça iyiyiz. Bunun yanı sıra Rus pazarında, İran ve Ortadoğu pazarında da çok hızlı yayılıyoruz. İngiltere pazarında canlıya geçmek üzere olan büyük bağlantılarımız var. Küreselde 70 ülkede yazılımlarımız kullanılıyor. Küresel pazarda B2B alanında her kanalda yer edinmek ve B2B Online işinde orta vadede dünyada ilk 5 arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu sebeple, geçtiğimiz ay uzun süredir inşaatı devam eden Antalya Teknokent'teki 3 bin 700 metrekarelik yeni ofisimize taşındık. Sadece 15 yıllık kontratımız olan yeni ofisimizde, Antalya Teknokent'ine kalmak üzere 12 milyon TL'lik bir yatırım yaptık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ruhsatlı yeni merkez binamız ile küresel turizm piyasasında ne denli iddialı ve büyüme hedeflerine koşan bir şirket olduğumuzu da yaptığımız yatırım ile kanıtladığımızı düşünüyorum. Burada orta vadede 400 kişiye istihdam oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye'de oteller atıl kapasitelerini yani boş oldukları dönemlerde satmak istedikleri odaları incoming acenteleri üzerinden Paximum sistemimize yüklediklerinde, birçok farklı satış kanalından rezervasyonlar otele anında gelmeye başlıyor. Böylece, odasını satamayan otellere de hem yurt dışında tanıtım, hem de satış olarak ciddi katkılar sağlıyoruz. Türkiye'de bizden 1 yılda 5 bin kişi satış alan oteller var. 117 ülkeden Türkiye'ye turistin gelmesine aracılık eden SAN TSG olarak, 2023 hedefimiz bütün dünya ülkelerinden Türkiye'ye rezervasyon akmasını sağlamaktır." diyerek sözlerini noktaladı.