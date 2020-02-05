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Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü YPG mensubu tutuklandı

Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü YPG mensubu tutuklandı
Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü YPG mensubu tutuklandı

Mardin jandarması tarafından, Suriye sınırından Türkiye tarafına kaçak yollar girmeye çalışırken yakalanan 15 Suriye uyruklu şahsın arasında bulunan terör örgütü YPG mensubu bir terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gürsel Piyade Hudut Karakolu tarafından Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan 15 Suriye uyruklu şahsın Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sorgulamasında S.F. isimli şahsın diğer 14 şahsı sınır hattından araçla alarak Kızıltepe ilçesine götüreceği buradan da diğer illere gidecekleri öğrenildi. Kaçak geçiş yapan Suriye uyruklu şahısların arasında YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Kendal kod adlı Behçet Hüsnü Bedru çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Selman Güneş

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