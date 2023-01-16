Türkiye'ye hayran kaldılar

İspanya'nın Barselona kentinde bir süre yaşadıktan sonra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yerleşen Arnau Garrofe Farras ile Sofya'da aşçı olan Nikoleta Koleva, gezmek için geldikleri Edirne'ye hayran kaldılar. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Farras, Türkiye'deki yemek kültürünün ve kalitesinin bütün Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.

"Baharatlar ve yiyecekler da ucuz"

Bulgaristan'da yaşamına devam eden Barselonalı Farras, "Türkiye'yi İspanya ile karşılaştıracak olursam, fiyatlar burada çok daha iyi ama Bulgaristan ile kıyaslarsak neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Baharatlar ve yiyecekler için çok daha ucuz burası. Bütün Avrupa Birliğinden daha iyi buradaki yemek kalitesi" dedi.

Mehmet Basmacı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.