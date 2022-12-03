Türkiye'ye iade edilen Mahmut Tat adliyeye sevk edildi

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden verilen 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e iltica talebinde bulunan ve ret cevabı alan Mahmut Tat, 22 Kasım'da İsveç polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Türkiye'ye iade edilen Tat, bugün İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Lokman Sarıkurt
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