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Türkiye'ye iade edilen Mahmut Tat cezaevine gönderildi

Türkiye'ye iade edilen Mahmut Tat cezaevine gönderildi
Türkiye'ye iade edilen Mahmut Tat cezaevine gönderildi

İsveç'te gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’ye iade edilen Mahmut Tat cezaevine gönderildi - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden verilen 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e iltica talebinde bulunan ve ret cevabı alan Mahmut Tat, 22 Kasım'da İsveç polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Türkiye'ye iade edilen Tat, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilmişti. Hükümlü Tat, buradaki işlemlerinin ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.Lokman Sarıkurt

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