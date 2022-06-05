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Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 şahıs yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 şahıs yakalandı
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 şahıs yakalandı

Küçükçekmece’de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde düzensiz göçmelere yönelik uygulama yapıldı. Denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus polisleri, Mobil Park timi katıldı.

Yurda yasal olmayan yollarla giren yabancı uyruklu şahısların yakalanması için yapılan denetimde, şüpheli görülen kişilerin kimlik, pasaport kontrolü ve oturum izinleri olup olmadığına bakıldı.

Yapılan kontrollerde 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar polis ekipleri tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerine götürüldü.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci
 

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