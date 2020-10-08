Türkiye'ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesine şafak operasyonu

Operasyon kapsamında birçok materyaller ve örgütsel doküman ele geçirilirken, Suriye uyruklu M.R.D. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli'de saklandığı tespit edilen örgüt üyesine yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Suriye bölgesinde çatışma alanlarında bulunduğu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Denizli'de saklandığı tespit edilen M.R.D. isimli Suriye Uyruklu şahıs, operasyon kapsamında gözaltına alındı. 06 Ekim 2020 Salı günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış olan şahsın ikametinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği yapılan aramalarda birçok materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Semih Can Yılmaz - Köksal Kılınç

