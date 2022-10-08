Türkiye'ye ressam olmak için gelen 14 yaşındaki Nargiza'nın hayalleri geçirdiği kazayla yarım kaldı

Kaza, 27 Nisan Çarşamba günü, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu ortaokul son sınıf öğrencisi Nargiza Kurbanov'ya (14), okul dönüşünde bisikletiyle yaya geçidinden geçtiği sırada S. Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Kurbanova, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından talihsiz kız çocuğu, kaza yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırıldı. Sürücü S. Ö. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Sürücü yanımıza 1 ay sonra geldi ve yardım etmek istediğini söyledi"

Hastanede başından bir an olsun ayrılmadığı kızının yüzde yüz engelli kaldığını belirten anne Ayman Danabekova, “Durumu çok kritikti ama çıktı. Nöroloji kliniğinde 1 ay yattı, septik şok geçirdi. Şu anda yaklaşık 6 aydır hastanedeyiz. Konuşamıyor, bilinci kapalı. Koma ya da bitkisel hayatta gibi. Yüzde yüz engelli kaldı. Sürücü yanımıza 1 ay sonra geldi ve yardım etmek istediğini söyledi. ‘1 ay boyunca neredeydin, kızım yoğun bakımdayken sen evinde nasıl oturdun” dedim. Sürücü beyefendiden şikayetçiyiz. Ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Fırat Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.