'Türkiye'ye yoğun talep var, uçuşları artıracağız'

Turizm sektöründe yaşanan hareketlilik hava yolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, turizmdeki gelişmelere bağlı olarak gelecek yaz sezonu için erken rezervasyon taleplerin şimdiden arttığına dikkat çekerek, filoyu yeni uçaklarla güçlendireceklerini söyledi. 2019 yılının rezervasyonlar için çok pozitif olduğunu belirten Özen “2017 yılında yaklaşık 9 milyon yolcu taşıdık. 2018 yılında da Almanca konuşan ülkelerden (Almanya, Avusturya ve İsviçre) yüzde 35'lik kapasite artışıyla yaklaşık 10 milyon hedefimiz var. Görüştüğümüz tur operatörleri ve acentelerimizin verileri çok olumlu. Türkiye'ye olan talebin daha da artacağını umuyoruz. Biz de uçuşlarımızı artıracağız. Önümüzdeki sene da ekstra 5 uçağımız geliyor. Bu kapasite artışını devam ettireceğiz. Türkiye turizmine olan inancımız tam ve SunExpress burada kilit noktası. Şu anda Antalya ve İzmir'den Almanca konuşan ülkelere en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketiyiz” diye konuştu.

ANTALYA'YI AVRUPAYA BAĞLIYORUZ

SunExpress'in 2018 yaz sezonunda sadece orta Avrupa'dan Türkiye'ye 5 milyondan fazla koltuk arz ettiğini dile getiren Özen şunları kaydetti: Türkiye'de 13 şehirden Avrupa'da 32 şehre tarifeli direkt seferlerle hava köprüsü kuruyoruz. Kurulduğumuz günden beri merkezimiz, Türk turizminin başkenti Antalya'yı Avrupa'ya bağlıyor. Aynı şekilde aktarma merkezimiz İzmir'i de. Bu çerçevede 2010 yılında Anadolu kentlerini Avrupa'ya tarifeli direkt seferlerle bağlamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada, her yeni sezonda bu uçuş ağımıza yeni destinasyonlar ekliyoruz. 2018 yaz sezonunda kapasitemizi çok ciddi anlamda artırarak, Anadolu ile Avrupa arasındaki uçuşlarımıza 17 yeni uçuş daha ekledik. Bu büyüme trendi 2018/2019 kış sezonunda da sürüyor; önceki döneme göre yüzde 4'lük kapasite artışımız var.”

2019'DA SÜRPRİZLER OLACAK

Talep doğrultusunda kış sezonunda da kapasite artışına gideceklerini belirten Özen “2018-2019 kış sezonunda Türkiye'nin 11 noktasından Avrupa'da yaklaşık 29 noktaya uçuş gerçekleştireceğiz. Bunların başlıcaları Antalya ve İzmir olmak üzere Anadolu'nun çeşitli merkezlerinden olacak. Bu uçuşları planlıyoruz. Bu kış sezonunda yüzde 4'lük kapasite artışı gerçekleşecek. 2019'da yazın kapasitemizi daha da arttıracağız. Yeni destinasyonlar ve sürprizlerimiz olacak. 2019 yaz sezonundan umutluyuz” dedi.

DAHA EĞLENCELİ BİR YOLCULUK

Alper Özen, kişiselleştirilmiş hizmetin temel hedefleri olduğunu belirterek, “Yeni uçak içi eğlence sistemimiz 2019 yaz sezonundan önce bütün uçaklarımızda hayata geçecek. Artık, misafirlerimiz, kişisel elektronik cihazları (cep telefonu, tablet, laptop) aracılığı ile WIFI ağına bağlanarak uçuş süresince gişe rekorları kıran filmleri ve popüler TV programlarını izleme olanağına sahip olacak. Ayrıca yolcular, SunCafe ve SunShop'a ulaşarak istedikleri ürünü kolayca alabilecek” dedi.