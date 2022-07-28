Tarım grubu Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin, akıllı tarım uygulamalarının önemini vurguladı.

Üstün teknoloji kullanarak yetiştirdikleri tarım ürünlerini 21 ülkeye ihraç eden Keskin, dünyada baş veren gıda krizinden Türkiye'nin akıllı tarım sayesinde etkilenmeyeceğini hatta çok daha avantajlı bir konuma erişeceğini söyledi.

"Türkiye'yi akıllı tarım ve sanayi uçuracak" diyen Keskin, dünyada baş veren gıda krizinden Türkiye'nin akıllı tarım sayesinde etkilenmeyeceğini hatta çok daha avantajlı bir konuma erişeceğini söyledi.