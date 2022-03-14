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Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor

Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor
Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Donetsk'te yaşayan Türk aileler, Lviv'den kalkan otobüslerle Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.

Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların 19'ıuncu gününe girerken ülkede bulunan Türk vatandaşlarının da tahliyesi devam ediyor. Ülkenin özellikle çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerinden çıkarak Lviv'e gelen Türk vatandaşları burada Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır bekletilen otobüslere binerek karayolu ile Türkiye'ye götürülüyor.

Rusya'nın saldırılarından kaçarak tahliye otobüslerine ulaşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor.
Çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Donetsk'ten ayrılarak tahliye edilmek üzere Lviv'e ulaşan Türk vatandaşı kadın yaptığı açıklamada, "Bize sahip çıktınız bizi buralara getirdiniz. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oradan çıkabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Torunlarımla çıktım oradan Erzincan'da bulunan herkesten de Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Buraya gelip otobüsleri görünce ağladım" diye konuştu.

Savaşın yaşadıkları bölgeye yaklaştığını ve zor bir yolculuktan sonra Lviv'e ulaşabildiklerini belirten Şamil Süleymanli ise "Donetsk'ten geliyoruz. Savaş yakınlarımıza kadar gelmişti. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun bizi oradan çıkarttı. Yolculuğumuz trenle iki gün sürdü. Yakın arkadaşlarımızın evlerine bombalar düştü. Durum çok kötü. Savaş iyice yakınlaşmıştı bir saat sonra ne olacağı belli değildi" dedi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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