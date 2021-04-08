Türkmen parti liderleri, Irak'ta bir araya geldi

Irak'ın Kerkük kentinde yer alan Irak Türkmen Cephesi (ITC) parti binasında uzun bir aradan sonra bir araya gelen 9 Türkmen siyasi parti lideri, ITC Başkanı Hasan Turan başkanlığında toplantı düzenledi. Türkmen siyasi parti liderleri ile yaptığı toplantının ardından basın açıklaması düzenleyen Turan, "Bugün önemli bir toplantıya Kerkük'te şahit olduk. Tüm Türkmen parti liderleri burada hazır oldu, önemli toplantı gerçekleştirdik uzun zamandan beri karşı karşıya kalmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Birlik beraberlik içinde halkın isteğini yerine getirip, Irak'ta olan haklarımızı almakta büyük rolümüz olur inşallah, Allah'tan umudumuz bu birlik ve beraberlik daim olsun" İfadelerini kullandı.

"Türkmen kimliğini her zaman koruyacağız"

Konuşmasında toplantının amacına da değinen Başkan Turan, "Toplantımızın amacı, Türkmen parti liderleri ve temsilcileri olarak Irak'ın birlik beraberliğini ve Kerkük'ün bir Irak kenti olduğunu vurguladık. Türkmen kimliğini her zaman koruyacağız ve bunun için çalışacağız" dedi.

"Partiler olarak size verdiğimiz sözü yerine getirdik"



Parti liderleri olarak verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Turan, "Biz, partiler olarak size verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bu milletimizin isteği olan, birlik ve beraberlik bugün sağlandı" ifadelerini kullandı. Halkın isteği olan birlik ve beraberliği sağladıklarını kaydeden Başkan Turan, "Milletimizin isteğine göre, burada parti liderleri olarak aramızda anlaşarak tüm Irak'ta ve Türkmen illerinde, Ekim ayında Irak'ta düzenlenecek erken seçime, Irak Türkmenleri Cephesi Koalisyonu adı altında bir liste olarak katılacağız" dedi.

Turan, Irak Türkmenleri Cephesi koalisyonu listesinde yer alan partilerin, Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Milliyetçi Hareketi, Türkmeneli Partisi, Türkmen İrade Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen Vefa Hareketi, Türkmen İslami Birliği ve Türkmen Karar Partisi olduğunu kaydetti. Turan, tek liste halinde seçimlere katılmanın Türkmenlere başarı getireceğini ifade etti.

Semir Yemenci

