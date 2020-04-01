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Türkmenistan 'korona' kelimesini yasakladı

Türkmenistan 'korona' kelimesini yasakladı
Türkmenistan 'korona' kelimesini yasakladı

Türkmenistan’da "korona virüs" kelimesinin yasaklandığı iddia edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, Orta Asya ülkesi olan Türkmenistan'da resmi olarak hiçbir vaka rapor edilmedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından yapılan açıklamada devlet kontrolü altında olan basın kuruluşlarının ‘'korona virüs'' kelimesini kullanamadığı iddia edilirken, Türkmenistan hükümetinin ‘'korona virüs'' kelimesine sansür uyguladığını aktardı. RSF, korona virüs salgını hakkında okullara dağıtılan bilgi broşürlerinde şubat ayında kullanılan ‘'korona virüs'' ibaresi yeni dağıtılan broşürlerde değiştirilerek ‘'akut solunum yolu enfeksiyonu'' olarak belirtildiği ifade edildi.

RSF'nin Doğu Avrupa ve Orta Asya sorumlusu Jeanne Cavelier, yaptığı açıklamada ‘'korona virüs'' kelimesinin sansüre uğramasının halkın sağlığını riske attığını belirtirken, bu sansürün Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un otoritesini güçlendirdiğini savundu.
Türkmenistan'da şu ana kadar korona virüs vakası rapor edilmedi.

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