Türksat 5A uydusu hizmete alınıyor

8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılan Türksat 5A uydusu, Türksat'ın Ankara'da bulunan Gölbaşı yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenin ardından hizmete alındı.

Ocak ayında Uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusu, dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test sürecinin de başarı ile tamamlanmasının ardından bugün gerçekleştirilen törenin ardından hizmet vermeye başladı. Bugün göreve başlayan uydunun 30 yıldan fazla hizmet vermesi planlanıyor.

“Türksat 5A önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30 daha fazla kapasiteye sahip”

Türksat 5A uydusunun Ocak ayında yolculuğuna başladığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye'de iletişim alt yapısını geleceğe uygun bir biçimde kurmamıza katkı sunacak olan Türksat5A; 1728 Mhz (Megahertz) kapasitesi ile Ku-bantta Türksat uydu filosunun en kapasiteli uydusudur. Önceki haberleşme uydularımıza göre yüzde 30 daha fazla kapasiteye sahip. Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan 3 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada televizyon ve veri haberleşme hizmeti verecek. Uydumuz özellikle MENA bölgesi olarak tanımlanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde TV yayıncılık sektörünün gelişmesinde önemli katkılar sağlayacak. Böylece ülkemizin yerli ve milli yayıncılığın ülke sınırlarının ötesinde, dünya çapında daha etkin varlık göstermesine de önemli katkılar sunacak. İlk defa kullanılacak yeni Ku-bant üzerinden verilecek özel servisler ile uydu haberleşme servislerinin katma değeri artacak. Yine ilk defa denenen elektrikli itki sistemine sahip olacak uydumuz, çok daha kaliteli ve uzun ömürlü yayıncılık hizmetine katkı sağlayacak. Türksat 5A haberleşme uydumuz, 35 yıl süre ile hizmet verip, yörünge ve frekans haklarımızı koruyacak” ifadelerini kullandı.

“Türksat 5B'yi de bu yılın son çeyreğinde SpaceX Falcon9 roketi ile uzaya göndereceğiz”

Beşinci nesil haberleşme uydularından Türksat 5B'nin tasarımının tamamlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Türksat 5B'nin sistem seviyesi, son fonksiyonel ve sistem testleri, Türksat uzmanları tarafından yürütülüyor. İnşallah, Türksat 5B'yi de bu yılın son çeyreğinde SpaceX Falcon9 roketi ile uzaya göndereceğiz. Ülkemizin haberleşme uyduları arasında faydalı yük kapasitesi en güçlü uydusu olacak Türksat 5B, yörüngeye girmesiyle birlikte hâlen görev yapan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularımızın yedekliğini yürütürken, aynı zamanda, Ku-bant kapasitemiz de artacak. Türksat 5B ile Ka-bant veri iletim kapasitemiz ise 15 kattan fazla artacak. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan uydumuzun ömrü 35 yıldan fazla olacaktır. Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımızın devreye girmesiyle birlikte, Türksat A.Ş. haberleşme uydusu filosundaki aktif uydu sayımız 7'e çıkacak” diye konuştu.

“Türksat 6A ile ülkemiz, dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak”

Karaismailoğlu, "Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri Ankara'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyor. Türksat 6A'nın mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlandı. Çevresel test aşamaları devam ediyor. 2022 yılında uzaya göndermeyi planladığımız Türksat 6A ile ülkemiz, dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak” ifadelerine yer verdi.

Ömer Faruk Karataş - Mevlüt İşli