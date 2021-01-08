Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

Türksat 5A uydusu 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Uydu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. AIRBUS D&S firmasının Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretimi tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'da yer alan SPACE X firmasının fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece Doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuk yaklaşık dört ay sürecek, uydunun 2021 yılı ikinci çeyreği içerisinde hizmete başlaması hedefleniyor.



31 derece Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına almış olacak. 10 kilowatt gücüne ve 3 bin 400 kilogram fırlatma kütlesi sahip olan uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.